Huevos de Pascua caseros y económicos: cuánto cuesta hacerlos y por qué conviene más que comprarlos

Con la llegada de Semana Santa y Pascuas, las recetas caseras para celebrar estas fechas vuelven a ser protagonistas, y los clásicos huevos de chocolate encabezan la lista. Prepararlos en casa no solo es una tradición, sino también una excelente opción para sorprender con algo hecho a mano, personalizable y mucho más económico que las versiones comerciales.
Hacer huevos de chocolate caseros requiere apenas 2 ingredientes: chocolate para fundir y el relleno que más te guste. Desde confites y bombones hasta dulce de leche o frutos secos, las posibilidades son infinitas. Además, es una de esas recetas ideales para compartir en familia durante Semana Santa, especialmente con los más chicos, que disfrutan tanto del proceso como del resultado final.
Cuánto sale hacer huevos de Pascuas en casa vs. comprarlos
El costo de preparar huevos caseros depende principalmente del precio del chocolate, que actualmente ronda entre $3.600 y $4.200 el kilo. Con esto, un huevo mediano de 200 gramos puede costar entre $700 y $800 en materia prima.
En comparación, los precios en supermercados muestran fuertes aumentos: opciones como el Kinder Sorpresa o los huevos de marcas reconocidas superan ampliamente esos valores, con incrementos de hasta el 55% en el último año. Esto convierte a las recetas caseras en una alternativa mucho más conveniente para disfrutar Pascuas sin gastar de más.
Recetas: trucos para que los huevos de Pascua queden brillantes
- Limpiar los moldes con alcohol: es importante, para que los huevos de Pascuas queden brillantes, limpiar los moldes con un algogón con alcohol y dejarlos secar antes de usar.
- Fundir el chocolate a baño María: el agua de la olla de abajo no debe tocar el recipiente en el que se encuentra el chocolate, ya que eso lo volverá opaco y se corre el riesgo de que se queme.
- Hacer dos capas de chocolate: para que los huevos de Pascuas queden espesos y gruesos, es importante colocar dos capas de chocolate, dejando secar entre una y otra. Puede ser una de chocolate blanco y la otra de chocolate negro.
Receta para hacer huevos de Pascuas
Ingredientes:
Para los huevos:
- 250 g de chocolate para fundir (puede ser negro, con leche o blanco)
- Moldes para huevos de Pascua
Para decorar o rellenar:
- Chispas de colores, confites o frutos secos
- Dulce de leche o bombones de chocolate para rellenar
Además de los moldes para huevos de Pascuas, para esta receta solo necesitas dos ingredientes: chocolate para fundir y el relleno que mpas te guste.
Cómo hacer huevos de Pascuas, la receta paso a paso
- Primero, corta el chocolate en pedacitos para que se derrita uniformemente. Luego, llévalo a baño María a fuego lento y revolviendo constantemente (truco: asegúrate de que el agua no toque el bowl). También puedes derretirlo en el microondas en intervalos de 20-30 segundos, revolviendo en cada intervalo.
- Una vez derretido, deja que el chocolate se enfríe un poco y llená los moldes (truco: previamente debes limpiarlos con un algodón con alcohol) con la ayuda de una cuchara. Asegurate descubrir toda la superficie. Si quieres hacer huevos de pascuas rellenos, coloca una capa fina de chocolate, dejá que se solidifique y añádele otra. De esa forma quedarán huevos más espesos.
- Coloca los moldes en la heladera por 10 minutos para que el chocolate se endurezca completamente. Una vez que esté duro, retira los huevos de los moldes.
- Finalmente, une las dos partes del huevo con una manga pastelera con chocolate derretido o glaseado. También, puedes colocar las dos tapas de los huevos sobre una placa caliente y cuando el chocolate se derrita un poco, unirlas. Recuerda que puedes rellenar los huevos de Pascuas con confites, frutos secos , bombones o dulce de leche.