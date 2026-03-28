Huevos de Pascua caseros y económicos: cuánto cuesta hacerlos y por qué conviene más que comprarlos

Hacer huevos de chocolate caseros requiere apenas 2 ingredientes: chocolate para fundir y el relleno que más te guste. Desde confites y bombones hasta dulce de leche o frutos secos, las posibilidades son infinitas. Además, es una de esas recetas ideales para compartir en familia durante Semana Santa, especialmente con los más chicos, que disfrutan tanto del proceso como del resultado final.

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Cuánto sale hacer huevos de Pascuas en casa vs. comprarlos

El costo de preparar huevos caseros depende principalmente del precio del chocolate, que actualmente ronda entre $3.600 y $4.200 el kilo. Con esto, un huevo mediano de 200 gramos puede costar entre $700 y $800 en materia prima.