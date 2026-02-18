Usando 2 cucharadas de maicena, aprendé a hacer una mezcla casero para dejar el pelo liso

2 cucharadas de maicena

1 taza de agua

2 cucharadas de aceite de coco, de oliva o de almendras

2 cucharadas de acondicionador

2 cucharadas de miel (es opcional, para que el pelo quede más suave)

Pelo lacio (2) El pelo lacio puede conseguirse de manera natural gracias a esta mascarilla casera.

El primer paso para poder realizar esta mascarilla casera es diluir la maicena en el agua. Lleva ambos ingredientes al fuego para que tomen un poco de temperatura y quede cremoso.

Retira del fuego y dejar enfriar. Te aconsejamos revolver para que no se formen grumos. Mezcla el resto de los ingredientes y luego aplica en el cabello. Te aconsejamos que la aplicación sea uniforme para que todo el pelo quede impregnado de esta mezcla. Deja actuar entre 30 a 45 minutos, preferiblemente con gorra de baño.

Una vez pasado el tiempo estimado, podrás enjuagar tu cabello con abundante agua fría. El próximo paso será secar el cabello con secador, procurando que las raíces queden bien secas. Te aconsejamos usar un cepillo o peine para ayudar a desenredar el pelo.

Pelo La mascarilla de maizena sirve para alisar el cabello e hidratarlo.

Te aconsejamos usar esta mascarilla casera en el pelo al menos dos veces por semana, caso contrario, si la aplicas más veces el cabello comenzará a quedar pesado o incluso con restos de producto (si te lo enjuagas mal).