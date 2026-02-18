Si alguna vez te estabas cepillando o peinando y notaste que las puntas de varios estaban abiertas, secas y quebradizas, hoy te cuento qué significa este problema tan frecuente en el cabello.
¿Qué significa y por qué se abren las puntas del pelo?
Es normal que las puntas del pelo se abran y quiebren con el paso del tiempo, pero ¿qué significa esto y qué lo produce?
Muchos fenómenos o asuntos cotidianos que aparecen en el pelo pueden resultarnos llamativos e incluso preocuparnos. La grasa en el pelo, la caspa, las puntas rotas, la caída del pelo y el oscurecimiento con el paso del tiempo.
Lo cierto es que nuestro pelo se desarrolla de acuerdo a nuestro estado general y el de nuestro cuerpo. La alimentación, la hidratación, las hormonas, la forma en que nos peinamos, los productos que usamos y los factores externos que afectan al cabello en cada estación determinan la salud de cada pelo.
Por qué las puntas del pelo se abren y qué significa
Seguramente tienes o has tenido alguna vez en la vida el pelo un poco seco y las puntas bastante abiertas o rotas. Antes de comprender por qué pasa esto y qué significa, es importante conocer la composición del pelo, su crecimiento, desarrollo y ciclo.
El pelo está compuesto principalmente por una proteína fibrosa llamada queratina. También contiene agua, lípidos, pigmentos que dan el color característico de cada cabello y minerales.
Las puntas del pelo se abren cuando la capa protectora externa, llamada cutícula, se deteriora y deshilacha. Esto recibe el nombre de tricoptilosis y normalmente ocurre por la falta de hidratación, el desgaste cotidiano, el exceso de planchas o secadores y los tratamientos químicos con tinturas.
La hidratación del pelo se da desde el cuero cabelludo, quien recibe los nutrientes, el agua, el sebo y los minerales desde el interior del cuerpo hacia las puntas. Por eso los cabellos más largos suelen tener mayor tendencia a que las puntas se abran.
Quizás has notado que las personas que tienen pelo corto en su mayoría mantienen un aspecto brillante e hidratado en todo el cabello y muy rara vez tienen las puntas abiertas. Esto es porque la hidratación logra llegar a los extremos del pelo, tarea más compleja en los cabellos largos.
Aunque no es una regla general, la hidratación del pelo depende de muchas otras cosas y no solo del largo del cabello. La falta de aceites esenciales, la exposición al sol, al cloro, el uso de planchas y las decoloraciones aumentan el efecto.
Cómo mantener las puntas del pelo hermosas por más tiempo
Ya sabes qué significa este fenómeno, común en el pelo; ahora te cuento cómo puedes evitarlo.
- Realiza una hidratación intensiva del pelo con mascarillas nutritivas, por lo menos una vez a la semana.
- Corta las puntas del pelo para mantenerlo sano y hermoso, por lo menos cada dos o tres meses.
- Utiliza sérums en las puntas del pelo para sellar la cutícula.
- Evita el uso excesivo de planchas, tintes, productos para alisados, secadores y decolorantes.