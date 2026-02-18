Inicio Sociedad Qué significa
¿Qué significa y por qué se abren las puntas del pelo?

Es normal que las puntas del pelo se abran y quiebren con el paso del tiempo, pero ¿qué significa esto y qué lo produce?

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Te explico por qué las puntas del pelo se abren y rompen.

Si alguna vez te estabas cepillando o peinando y notaste que las puntas de varios estaban abiertas, secas y quebradizas, hoy te cuento qué significa este problema tan frecuente en el cabello.

Muchos fenómenos o asuntos cotidianos que aparecen en el pelo pueden resultarnos llamativos e incluso preocuparnos. La grasa en el pelo, la caspa, las puntas rotas, la caída del pelo y el oscurecimiento con el paso del tiempo.

Lo cierto es que nuestro pelo se desarrolla de acuerdo a nuestro estado general y el de nuestro cuerpo. La alimentación, la hidratación, las hormonas, la forma en que nos peinamos, los productos que usamos y los factores externos que afectan al cabello en cada estación determinan la salud de cada pelo.

Las puntas del pelo abiertas no son un problema grave, pero sí evitable.

Por qué las puntas del pelo se abren y qué significa

Seguramente tienes o has tenido alguna vez en la vida el pelo un poco seco y las puntas bastante abiertas o rotas. Antes de comprender por qué pasa esto y qué significa, es importante conocer la composición del pelo, su crecimiento, desarrollo y ciclo.

El pelo está compuesto principalmente por una proteína fibrosa llamada queratina. También contiene agua, lípidos, pigmentos que dan el color característico de cada cabello y minerales.

Las puntas del pelo se abren cuando la capa protectora externa, llamada cutícula, se deteriora y deshilacha. Esto recibe el nombre de tricoptilosis y normalmente ocurre por la falta de hidratación, el desgaste cotidiano, el exceso de planchas o secadores y los tratamientos químicos con tinturas.

La hidratación del pelo se da desde el cuero cabelludo, quien recibe los nutrientes, el agua, el sebo y los minerales desde el interior del cuerpo hacia las puntas. Por eso los cabellos más largos suelen tener mayor tendencia a que las puntas se abran.

Quizás has notado que las personas que tienen pelo corto en su mayoría mantienen un aspecto brillante e hidratado en todo el cabello y muy rara vez tienen las puntas abiertas. Esto es porque la hidratación logra llegar a los extremos del pelo, tarea más compleja en los cabellos largos.

Aunque no es una regla general, la hidratación del pelo depende de muchas otras cosas y no solo del largo del cabello. La falta de aceites esenciales, la exposición al sol, al cloro, el uso de planchas y las decoloraciones aumentan el efecto.

Cómo mantener las puntas del pelo hermosas por más tiempo

Ya sabes qué significa este fenómeno, común en el pelo; ahora te cuento cómo puedes evitarlo.

La temperatura del agua, el champú, el cepillado y los peinados pueden aumentar el daño.

  • Realiza una hidratación intensiva del pelo con mascarillas nutritivas, por lo menos una vez a la semana.
  • Corta las puntas del pelo para mantenerlo sano y hermoso, por lo menos cada dos o tres meses.
  • Utiliza sérums en las puntas del pelo para sellar la cutícula.
  • Evita el uso excesivo de planchas, tintes, productos para alisados, secadores y decolorantes.

