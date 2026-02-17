Método Abbey Yung: la rutina capilar para eliminar el frizz y conseguir brillo

No hay nada peor que tener un mal día con el pelo, ya que aunque parezca "tonto", la forma o el estilo de nuestro cabello termina impactando en nuestro estado de ánimo.
Por suerte existe un método capilar que ayuda a recomponer el cabello cuando el mismo está lleno de frizz. Se trata del Abbey Yung, y a continuación te explicamos en qué consiste.
¿Qué es el método Abbey Yung?
Se trata de una estrategia basada en cuatro pilares: proteger, lavar, tratar y sellar. Una de sus principales ventajas es que no hace falta gastar una fortuna en productos capilares para poder tener el pelo prolijo y sin frizz.
Se llama método Abbey Yung porque lleva el nombre de su creadora, una especialista en cuidado capilar que siempre está compartiendo en redes sociales consejos para mantener el pelo sano y brillante.
Por lo general, el frizz aparece en el cabello ya que el pelo se levanta o se eleva buscando humedad en el ambiente. En sus publicaciones de Instagram, Yung sostiene que el error más común es que creemos que los sulfatos o las siliconas son los enemigos, o que lavar el pelo todos los días es un pecado capital.
De esta manera, el método Abbey Yung busca explicar que un cuero cabelludo limpio es la base de un pelo fuerte. Por lo general, algunos productos de farmacio o shampoos económicos le brindan mejores resultados al pelo que uno carísimo.
Antes de lavarse el pelo, la clave está en trabajar la recuperación de la fibra. Esto se puede hacer aplicando aceites sobre el pelo seco. Deja actuar el sérum por unos 10 minutos, para crear una barrera protectora, y luego lava tu cabello con el shampoo que prefieras.
Después del shampoo, hay que usar una mascarilla o acondicionador (de medios a puntas) que sirva para hidratar el pelo. Al salir de la ducha, aplica protector térmico, seca el cabello y mantiene la hidratación con sérums.