Inicio Belleza Frizz
Belleza

Método Abbey Yung: la rutina capilar para eliminar el frizz y conseguir brillo

Te explicamos en qué consiste este método capilar que está revolucionando el mundo y eliminando el frizz del pelo

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Aprendé a eliminar el frizz del pelo gracias a este método de cuidado capilar

Aprendé a eliminar el frizz del pelo gracias a este método de cuidado capilar

No hay nada peor que tener un mal día con el pelo, ya que aunque parezca "tonto", la forma o el estilo de nuestro cabello termina impactando en nuestro estado de ánimo.

Por suerte existe un método capilar que ayuda a recomponer el cabello cuando el mismo está lleno de frizz. Se trata del Abbey Yung, y a continuación te explicamos en qué consiste.

¿Qué es el método Abbey Yung?

Se trata de una estrategia basada en cuatro pilares: proteger, lavar, tratar y sellar. Una de sus principales ventajas es que no hace falta gastar una fortuna en productos capilares para poder tener el pelo prolijo y sin frizz.

Embed - Abbey Yung on Instagram: "If your hair feels greasy, heavy, limp or weighed down after trying The Abbey Yung Method… I got you. Here are the most common potential culprits & how to fix them! Remember: This routine is not meant to be a one-size fits all approach where you are required to do every single step every single wash day. I don’t even do this! The 11 steps are meant to serve as an overall framework that gives you flexibility and options. It takes time and some trial and error to figure out which products and steps work best for you! #abbeyyungmethod #haircare #hairroutine #hairhacks"
View this post on Instagram

Se llama método Abbey Yung porque lleva el nombre de su creadora, una especialista en cuidado capilar que siempre está compartiendo en redes sociales consejos para mantener el pelo sano y brillante.

Por lo general, el frizz aparece en el cabello ya que el pelo se levanta o se eleva buscando humedad en el ambiente. En sus publicaciones de Instagram, Yung sostiene que el error más común es que creemos que los sulfatos o las siliconas son los enemigos, o que lavar el pelo todos los días es un pecado capital.

De esta manera, el método Abbey Yung busca explicar que un cuero cabelludo limpio es la base de un pelo fuerte. Por lo general, algunos productos de farmacio o shampoos económicos le brindan mejores resultados al pelo que uno carísimo.

Antes de lavarse el pelo, la clave está en trabajar la recuperación de la fibra. Esto se puede hacer aplicando aceites sobre el pelo seco. Deja actuar el sérum por unos 10 minutos, para crear una barrera protectora, y luego lava tu cabello con el shampoo que prefieras.

Embed - Abbey Yung on Instagram: "Lots to correct & clarify here… important for me to do that when videos go viral with my name / method attached to them! Video by rust__number1 on Tik Tok #abbeyyungmethod #haircare #hairroutine #haircareroutine"
View this post on Instagram

Después del shampoo, hay que usar una mascarilla o acondicionador (de medios a puntas) que sirva para hidratar el pelo. Al salir de la ducha, aplica protector térmico, seca el cabello y mantiene la hidratación con sérums.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar