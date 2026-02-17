Método Abbey Yung: la rutina capilar para eliminar el frizz y conseguir brillo

Embed - Abbey Yung on Instagram: "If your hair feels greasy, heavy, limp or weighed down after trying The Abbey Yung Method… I got you. Here are the most common potential culprits & how to fix them! Remember: This routine is not meant to be a one-size fits all approach where you are required to do every single step every single wash day. I don’t even do this! The 11 steps are meant to serve as an overall framework that gives you flexibility and options. It takes time and some trial and error to figure out which products and steps work best for you! #abbeyyungmethod #haircare #hairroutine #hairhacks" View this post on Instagram

Se llama método Abbey Yung porque lleva el nombre de su creadora, una especialista en cuidado capilar que siempre está compartiendo en redes sociales consejos para mantener el pelo sano y brillante.

Por lo general, el frizz aparece en el cabello ya que el pelo se levanta o se eleva buscando humedad en el ambiente. En sus publicaciones de Instagram, Yung sostiene que el error más común es que creemos que los sulfatos o las siliconas son los enemigos, o que lavar el pelo todos los días es un pecado capital.

De esta manera, el método Abbey Yung busca explicar que un cuero cabelludo limpio es la base de un pelo fuerte. Por lo general, algunos productos de farmacio o shampoos económicos le brindan mejores resultados al pelo que uno carísimo.

Antes de lavarse el pelo, la clave está en trabajar la recuperación de la fibra. Esto se puede hacer aplicando aceites sobre el pelo seco. Deja actuar el sérum por unos 10 minutos, para crear una barrera protectora, y luego lava tu cabello con el shampoo que prefieras.

Después del shampoo, hay que usar una mascarilla o acondicionador (de medios a puntas) que sirva para hidratar el pelo. Al salir de la ducha, aplica protector térmico, seca el cabello y mantiene la hidratación con sérums.