Cómo cuidar el pelo y eliminar el frizz usando un único producto

Bruma capilar La bruma capilar ayuda a reducir el frizz en el pelo.

Las brumas capilares son el mejor producto para usar durante el verano y los días de mucho calor, ya que actúan como un escudo anti-humedad y de esta manera ayudan a alisar la cutícula, mantiendo el frizz reducido.

Por otro lado, al contar con una fórmula enriquecida con aceites naturales, las brumas capilares no solo hidratan el pelo, sino que además le brindan un brillo especial. El pelo se ve mucho más saludable y cuidado.

Muchas brumas capilares cuentan con un aroma delicioso y sútil, y de esta manera es una opción mucho más saludable para disimular los malos olores en el pelo sin tener que recurrir a un perfume, los cuales en su mayoría contienen alcohol.

Además, muchas brumas capilares contienen filtros UV que protegen el pelo del daño solar. Durante el verano, el sol debilita la fibra, y una bruma protectora es la mejor opción para cuidarlo.

Bruma capilar pelo

En cuanto a su aplicación, solo tienes que sostener el envase a unos 20 o 30 centímetros de distancia del pelo y rociar un poco de producto. Pueden usarse sobre el pelo seco o apenas húmedo, varias veces al día, sin que se vea grasoso.