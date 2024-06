Usa el jazmín para perfumar tu hogar y atraer dinero

image.png

Esto se debe a que el jazmín, y sus flores, presentar un perfume muy particular, incluso cuando estas han sido cortadas, lo que hace que se trate de una planta muy cotizada.

Cómo se debe cuidar el jazmín para que atraiga dinero y abundancia

Lo bueno que tiene la planta de jazmín es que no requiere de cuidados que sean complicados de hacer. Incluso, se puede plantar para que reciban luz de manera directa o colocarla en una posición de semisombra en el jardín.

No obstante, esto no significa que esta planta no debe cuidarse, ya que siempre hay que tener en cuenta que si hace mucho frío, lo ideal es taparla con alguna manta o acolchado para que mantenga el calor.

►TE PUEDE INTERESAR: Dale vida a tu ÁRBOL DE JADE con este sencillo truco de jardinería

image.png

En los meses de primavera y verano, el jazmín necesita de un riego mayor que en otras épocas del año. Lo ideal es regar esta planta cada dos o tres días. Además, el suelo debe ser rico en nutrientes evacuar el agua sin problema.

Otro punto a tener en cuenta para esta planta de dinero y prosperidad es el abono. Esto es muy importante para que crezcan fuertes y florezcan muy bien. Finalmente, si también se quiere que luzcan perfectamente, hay que tener tutores a mano que le sirvan de abono, sino puede terminar tomando la forma de un arbusto. Igualmente, hay que tener en cuenta que existende diferentes tipos de jazmines, por lo que puedes elegir a tu gusto.