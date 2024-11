Una vecina de Cuadro Benegas descubrió a los 60 años su talento como escritora de ciencia ficción

TAPA.jpg La portada del cuento que escribió Sonia.

Luego imprimió su obra para presentarla prolijamente y, durante un mes, esperó pacientemente a que el jurado, integrado por estudiantes avanzados de Literatura, anunciara a los ganadores. Una vez seleccionada, pidió ayuda para diseñar una tapa, que también fue exhibida en el establecimiento.

“Hice de todo en mi vida y fue en esta provincia donde descubrí muchas capacidades gracias al equipo docente de mi escuela, que me incentivó a escribir y pintar”, dice Sonia, quien solía redactar cuentos infantiles para su nieta sin imaginar que sería reconocida en un certamen.

escrito.jpg Un tramo del cuento "El bucle del tiempo". Gentileza Sonia Acosta

“Cuando supe que era un concurso de excelencia, sentí una emoción enorme. El día que me anunciaron como ganadora fue indescriptible. Estoy profundamente agradecida con quienes me apoyaron y feliz de no haber defraudado a quienes confiaron en mí”, reflexiona.

“Estímulo invaluable”

Laura Saavedra, directora del CEBJA 3-097, que funciona en Rama Caída y tiene un aula anexa en Cuadro Benegas, destaca que estos concursos son un estímulo invaluable para estudiantes adultos.

“El año pasado trabajamos con una historia sobre los 40 años de democracia, pero esta vez, pese a los obstáculos como el Zonda o la falta de una profesora de Lengua, logramos mejores resultados. Sonia, contra viento y marea, alcanzó este logro”, explica.

“Ella tiene un talento increíble. Su forma de escribir es fantástica, y lo más admirable es que lo hizo sola, con apenas una guía. Su obra es absolutamente original”, pondera.

Sonia, de blusa negra, junto al concejal Adrián Reche y directivas de la institución organizadora.jpg Sonia, de blusa negra, junto al edil Adrián Reche y directivas de la institución organizadora. Gentileza Sonia Acosta

“No puedo creer que este talento no se haya percibido antes, a pesar de su formación interrumpida. Estamos profundamente orgullosos de ella”, afirma la docente.

El Club del Arte, un proyecto derivado del establecimiento, busca fomentar la creatividad de los estudiantes a través de obras artísticas, cuadros, lectura recreativa y escritura. Y Sonia también apostó a esa propuesta.

“Además, Sonia es una gran pintora. Todo esto surge recién ahora y demuestra que nunca es tarde para encontrar la verdadera vocación”, concluye Saavedra.