El tour de compras por dentro: irregularidades en la Aduana, ofertas entre la mugre y canales de contrabando

Otros datos para tener una radiografía de la primera parada de los tours de compras

El otro aspecto notable de Estación Central, que basta salir de la terminal de ómnibus para verlo, es la altísima presencia de extranjeros. Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, la población de la comuna es del 221.901 en enero de 2024.

De ellos, el 30,2% son extranjeros registrados, lo que equivale a aproximadamente 67.000 personas. A este número, claro está, hay que sumarle aquellos que se encuentran en situación irregular y no están registrados oficialmente.

Los últimos datos oficiales de inseguridad indicaron que en los primeros tres meses de 2023, hubo en la comuna 2.852 delitos, repartidos en homicidios, robos agravados y hurtos. Aunque eso, claro, no está necesariamente asociado a la presencia de migrantes.

Los manteros de Estación Central que venden ropa por $2.000 argentinos

Estación Central, la primera parada, es una mezcla de malls "tops" y venta trucha. La estadía allí es la más larga. Se llega aproximadamente a las 8 de la mañana para volver a las 16.

En la calle uno puede encontrar a los manteros, duramente perseguidos por Carabineros de Chile, vendiendo ropa deportiva no original por el equivalente a $2.000 pesos argentinos, zapatillas de todos los talles a $15.000 argentinos, valijas desde $10.000 a $30.000, zapatos para trabajar por $20.000, réplicas de relojes a $5.000, y así un sinnúmero de productos que hasta parece bizarro que se vendan.

La dinámica entre los manteros y la policía es casi un baile ensayado: se instalan en las anchas veredas, despliegan su mercadería, y ante la llegada de un carabinero, se avisan entre ellos para levantar rápidamente sus productos y escapar.

Cuando el carabinero se aleja, no recorre más de cinco metros antes de que los manteros, como si la supervisión nunca hubiera existido, reanuden su venta. Este juego del gato y el ratón se repite una y otra vez, con los agentes observando como las telas rojas regresan al suelo.

Solicitar una factura a un mantero sería como pedir peras a un olmo. Este es uno de los problemas centrales de esta historia, ya que muchos aprovechan los precios irrisorios para traer productos a Mendoza y a la hora de pasar por la Aduana, demostrar el costo de los artículos se convierte en una misión casi imposible.

A modo de anécdota, cuando este cronista entró a uno de los supermercados, en su primera recorrida, le consultó a un repositor: "¿A qué mall me recomienda ir?". Miró extrañado y respondió: "¡No! pero que hace acá, cómo los mandan a comprar en esta zona. Hay precios regalados pero es lo peor de la región metropolitana".

También existen los malls "tops"

En Estación Central también existen los malls para comprar productos de marca. A lo largo de la Avenida O'Higgins hay, al menos, seis de ellos. Al 3250 se ubica Paseo Arauco, al 4078 está el Más Center, y al 3452 se encuentra Happy Land Park. Justo al lado, al 3496, está la Galería Alameda. Más adelante, al 3750, se halla el Mall Parque Estación, mientras que el más destacado es el Mallplaza Alameda, ubicado al 3470.

Mall-Plaza-Alameda.jpg El "Mall Plaza Alameda" es uno de los más importantes ubicado en Estación Central, Santiago de Chile.

En estos malls se puede encontrar una amplia variedad de marcas, como Adidas, Nike, Puma, H&M, Apple, Samsung y Sodimac Center, entre muchas otras.

Por ejemplo, comprar un outfit completo para hombre o mujer en H&M, la famosa tienda sueca, no cuesta más de $100.000 argentinos. Esto incluye una remera o camisa, bermudas (para este verano), medias e incluso alguna fragancia para perfumarse. Podría salir y caminar hacia Adidas, Nike o Puma y comprar unas zapatillas que van desde los $30.000 argentinos hasta los $200.000.

Un dato curioso sobre los malls de Estación Central es la seguridad privada que contratan los locales. Los guardias llevan chalecos antibalas, escudos similares a los utilizados por la policía, la cara cubierta con pasamontañas y esposas. Parecen preparados para la guerra.

Estación Central Seguridad.jpg La seguridad que contratan los locales comerciales en Estación Central, Santiago.

La segunda parada: Quilicura

La segunda parada, la más conocida, es en el norte de Santiago, a 22 minutos en colectivo de Estación Central, precisamente en Quilicura, la ciudad más "top" y atractiva para quienes viajan a chile de forma particular para comprar.

Esta zona es mayormente conocida por los outlets de las marcas internacionales más reconocidas. Allí hay ventas con descuentos de hasta el 70%, sobre todo en las marcas más importantes de ropa. Uno puede comprar una zapatilla oficial de la marca de la pipa a solo $35.000 pesos argentinos, una calza deportiva en $15.000 o un pantalón por $20.000.

Cómo contactar un tour de compras

Contratar un tour de compras si uno no tiene algún conocido que ya lo haya hecho es fácil y suele hacerse por Facebook. Sobre todo, en grupos de compra y venta. Los precios de los tours varían según la calidad del servicio: pueden ir desde empresas de renombre hasta aquellas que parecen ser despachantes de personas en latas de sardinas, como hemos podido constatar.

Los tarifas más altas alcanzan los $45.000 ida y vuelta, con un servicio de refrigerio a bordo, desayuno y coordinación permanente. Las más bajas desde $25.000 a $35.000.

Una compañera de asiento compartió su experiencia: "Yo antes optaba por una de las más económicas. Sobrevivir tantas veces a los caracoles de Chile fue solo un milagro".

En general, los horarios son los siguientes:

Salida de Mendoza : entre las 18 y las 19

: entre las 18 y las 19 Llegada a Estación Central : 4 am

: 4 am Comienzo de las compras en Estación Central : 8 am

: 8 am Salida hacia Quilicura : a las 16

: a las 16 Retorno a Mendoza: a las 18

La aduana Argentina, entre el desastre organizativo y los estrictos controles

Cuando uno ya compró en Estación Central y ya pasó por Quilicura, lo único que le queda es apelar a la suerte. O si es creyente, comenzar a rezar para que no le toquen hasta 12 horas de demora en la aduana, como se ha registrado en las últimas semanas, y para que "el empleado de AFIP" -como dicen los viajantes- esté de "buen humor" al momento de revisar tus cosas.

Aduana argentina 18 de mayo.jpg Los aduaneros de Argentina, calculan el valor de los productos sin factura a "ojo".

Desde Quilicura, los pasajeros serán llevados hasta la siguiente parada, ubicada a 147 kilómetros, donde hay un desastroso control de colectivos. Según lo informado por Gendarmería Nacional, los buses deberían detenerse a 3 kilómetros en la zona conocida como Pampa de Leña.

Sin embargo, este no fue el caso este viernes en la recorrida de Diario UNO. El retén comenzó en el peaje Las Cuevas, a 15 kilómetros de la aduana. Allí, los colectivos de línea y tours de compras tuvieron que esperar la señal de Gendarmería para avanzar hacia el control aduanero. Un colectivo pasa a la Aduana y los demás deben esperar su turno.

"¿Por qué nos pararon a 15 kilómetros y no a tres, como se supone que debe ser?", preguntó este cronista a un gendarme de mal humor. La respuesta fue insólita: "Cuando son pocos, los paramos a 15 kilómetros y no a tres".

Cuando llega el turno de cada colectivo, el trato de los oficiales es evidentemente rudo desde el principio: "Formen dos filas, nadie se mueve fuera de ellas. Caminan pegados a la pared hasta migraciones. Hacen migraciones y regresan al colectivo sin desviarse", gritó un gendarme.

Además, se les advirtió a las 35 personas a bordo, incluyendo ancianos y niños: "No pidan baños, porque están clausurados".

Control de equipaje

Después de pasar el control de migraciones, donde deberá presentar un ticket de la Policía de Investigaciones de Chile al cruzar Los Libertadores, el siguiente paso es el control aduanero.

Allí comienza la suerte. El colectivo se detendrá en un lugar específico para este control. Los maleteros, personas ajenas al Estado que trabajan de manera ilegal, bajarán las valijas de las bodegas, y cada pasajero deberá llevar consigo sus bolsos.

Al llegar el turno de cada pasajero, tendrá que identificar su valija, abrir sus bolsos y presentar las facturas de las compras. Los aduaneros revisarán el equipaje y harán preguntas. Si todo está en orden, podrá continuar. El equipaje es algo no menor, teniendo en cuenta que pasan 1.400 personas por día en estos colectivos, y que las valijas pueden llevar hasta 40 kilogramos. El contrabando es alto.

¿Qué pasa si un aduanero cree que un viajante lleva mercadería para reventa?

Sin embargo, si un empleado considera que el viajante lleva artículos para revender, puede decomisar la mercancía. Esto es lo que le ocurrió a una mujer que estaba al lado de este cronista.

El aduanero determinó que la mercadería que llevaba era para comercio porque notó que traía tres pantalones del mismo talle, aunque de diferentes colores y estilos, además de cuatro remeras, entre otras prendas.

"Te vamos a marcar y no podrás ingresar a Chile durante un mes porque traes cosas para reventa", le dijo, a lo que ella respondió que era para sus hijos. La explicación no fue suficiente, ya que la mercadería había sido comprada de manera ilegal y no tenía facturas para presentar.

Este periodista le preguntó al aduanero cómo sabía que los artículos eran para reventa y recibió como respuesta: "Intuición, pasa todos los días".

El procedimiento es irregular

Cuando uno consulta el manual de Aduanas, leerá que pasar mercadería como equipaje para revender es ilegal. El equipaje es únicamente aquello que un viajante lleva para uso personal o para regalo a un tercero.

Por ello, Aduanas es dura contra el contrabando de mercadería. Sin embargo, los controles son un tanto irregulares. Como en el caso contado anteriormente, en el que el aduanero creyó que la persona intentaba pasar mercadería para la reventa. Lo cual es válido, aunque otra discusión es si el método utilizado fue el correcto.

El problema está en que no le labraron ningún acta donde dejaron constancia cómo se hizo para determinar que esa persona llevaba algo para reventa y tampoco la mercadería fue decomisada, como debería realizarse.

Simplemente dejaron que pase los productos (aún cuando creían que era mercadería de contrabando).

¿Cómo determinan los precios de los productos cuando no existe factura?

Asimismo, se indagó a otro empleado sobre cómo determinaban el precio de los productos, dado que el límite de compras es de 300 dólares. "Es a ojo, sabemos los precios", respondió una empleada, que no conocía de tareas periodísticas y era la encargada de tasar la mercancía de otra pasajera que tampoco contaba con factura.

Por lo que se pudo averiguar, no existe un listado de precios ni un protocolo específico para casos sin ticket respaldatorio, y la evaluación quedará al criterio de cada empleado.

"El mochileo", la actividad ilegal de los viajantes para contrabandear mercadería

La mayoría de los viajeros de los tours de compras intentan eludir a los aduaneros para pasar más de una valija sin control. Un coordinador de un tour distinto al que acompañó este cronista comentó que “el mochileo es lo más común”.

conflicto en la aduana argentina chile pasantes.jpg Violentos que iban en tours de compras golpearon a Gendarmería Nacional porque llevaban mercadería de contrabando que derivaron en la incautación.

Este método implica dejar bolsos en lugares que no están bajo la supervisión de Gendarmería, que por el alto flujo de personas se hace imposible de evitar, pasar por el control aduanero, y luego regresar a buscar los bolsos para subirlos al micro.

Una mujer que viaja a Chile cada dos meses lamentó que "la mitad de los que viajan lo hacen, y por eso todos terminamos maltratados por Gendarmería".

"Los controles tan aleatorios son para que te ofrezcas a pagar una coima, y aunque no lo creas, es algo que pasa todos los días", continuó.

Los "pasantes", personas que buscan cajas cerradas en Chile para llevarlas a Mendoza

El "pasante" es una figura involucrada en los tours de compras que, aunque existe desde hace décadas, ha aumentado su presencia recientemente debido a la favorable relación de cambio entre pesos chilenos y argentinos. Los pasantes son personas contratadas por comercios en Mendoza para contrabandear mercancía con el fin de revenderla.

Tienen la la tarea expresa de recoger bolsones cerrados en distintos puntos de Santiago. A cambio, cuando entreguen la mercadería al regresar a Argentina, recibirán un pago que ronda entre los $10.000 y $20.000 por viajar más de 20 horas y cruzar la frontera transportando ropa, electrodomésticos, celulares, entre otras cosas.

Por el acuerdo que han suscrito -informalmente- con sus patrones, los pasantes están obligados a cometer una infracción a la ley, como traer mercadería para reventa; una contraprestación que, dividida por hora, no llega a los $900. Van con un desconocimiento casi total de la actividad que se realiza, llegando al punto de no saber qué es lo que tienen que llevar de un país a otro.