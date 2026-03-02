Una red de telaraña con 106 metros cuadrados funciona como ciudad para 110.000 arañas

Una gigantesca red de telaraña de 106 metros cuadrados se convirtió en el hogar de más de 110.000 arañas en una cueva oculta entre Albania y Grecia. El sorprendente registro fue realizado en la llamada Sulfur Cave y representa uno de los hallazgos más impactantes de la biología subterránea reciente.
El estudio fue publicado en la revista científica Subterranean Biology y marca el primer registro documentado de un comportamiento colectivo de esta magnitud en especies que hasta ahora se creían estrictamente solitarias.
Una telaraña gigante que funciona como ciudad subterránea
La estructura, que cubre una superficie equivalente a la de un pequeño departamento, no es simplemente una red para cazar insectos. Se determinó que funciona como una verdadera “ciudad” organizada, donde miles de arañas conviven, se reproducen y cooperan dentro de un mismo entramado.
Hasta ahora, muchas de estas especies eran consideradas solitarias, es decir, que vivían y cazaban de manera independiente. Sin embargo, esta red masiva demuestra una forma de organización social inesperada en un ambiente extremo.
La Sulfur Cave es conocida por sus condiciones ambientales particulares, con presencia de gases sulfurosos y escasa luz natural. En este entorno hostil, la telaraña gigante parece ofrecer ventajas clave para su habitat. Tal como mayor eficiencia en la captura de presas, protección frente a depredadores, una optimización del espacio en un hábitat reducido y mayor éxito reproductivo.
Pues en verdad el entramado no solo sostiene a las arañas, sino que también interactúa con otros organismos del ecosistema cavernícola, formando una red biológica compleja.
El registro constituye el primer caso documentado de cooperación masiva en estas especies, lo que podría modificar la comprensión actual sobre su evolución y adaptación. Este tipo de comportamiento colectivo suele asociarse con insectos más sociales como hormigas o abejas, pero no con arañas consideradas solitarias.
Por eso, este caso demuestra que aún existen ecosistemas ocultos capaces de desafiar el conocimiento científico actual. En las profundidades de una cueva entre Albania y Grecia, más de 110.000 arañas conviven en una estructura que redefine los límites del comportamiento colectivo en el reino animal.
Curiosidades del hallazgo
- El estudio registró más de 69.000 ejemplares de T. domestica y 42.000 de P. vagans compartiendo la misma estructura.
- Se trata de dos especies de arañas comunes en entornos urbanos que nunca antes habían sido observadas compartiendo una estructura.
- El aire en la cueva contiene sulfuro de hidrógeno, la temperatura es de 26 °C y la oscuridad es total.
- Se favorecen el desarrollo de bacterias que oxidan el azufre, generando una base alimenticia a través de la quimiosíntesis, en lugar de la fotosíntesis.
- A partir de esas bacterias se forma un biofilm microbiano que alimenta a las principales presas de las arañas.