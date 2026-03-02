Una red de telaraña con 106 metros cuadrados funciona como ciudad para 110.000 arañas

araña Científicos descubren una telaraña de 106 metros cuadrados habitada por 110.000 arañas cooperativas.

Hasta ahora, muchas de estas especies eran consideradas solitarias, es decir, que vivían y cazaban de manera independiente. Sin embargo, esta red masiva demuestra una forma de organización social inesperada en un ambiente extremo.

La Sulfur Cave es conocida por sus condiciones ambientales particulares, con presencia de gases sulfurosos y escasa luz natural. En este entorno hostil, la telaraña gigante parece ofrecer ventajas clave para su habitat. Tal como mayor eficiencia en la captura de presas, protección frente a depredadores, una optimización del espacio en un hábitat reducido y mayor éxito reproductivo.

Pues en verdad el entramado no solo sostiene a las arañas, sino que también interactúa con otros organismos del ecosistema cavernícola, formando una red biológica compleja.

telaraña Telaraña colonial en Sulfur Cave habitada por Tegenaria domestica y Prinerigone vagans.

El registro constituye el primer caso documentado de cooperación masiva en estas especies, lo que podría modificar la comprensión actual sobre su evolución y adaptación. Este tipo de comportamiento colectivo suele asociarse con insectos más sociales como hormigas o abejas, pero no con arañas consideradas solitarias.

Por eso, este caso demuestra que aún existen ecosistemas ocultos capaces de desafiar el conocimiento científico actual. En las profundidades de una cueva entre Albania y Grecia, más de 110.000 arañas conviven en una estructura que redefine los límites del comportamiento colectivo en el reino animal.

Curiosidades del hallazgo