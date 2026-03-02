Inicio Sociedad leyenda
Mitos y leyendas

Cuenta la leyenda que un día un músico hizo desaparecer miles de niños tan solo tocando la flauta

En1284, un pueblo sufrió una tragedia muy misteriosa: la desaparición de 130 niños que siguieron a un extraño hombre creó una de las leyendas más intrigantes

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cuenta la leyenda que un día un músico hizo desaparecer miles de niños tan solo tocando la flauta

Cuenta la leyenda que un día un músico hizo desaparecer miles de niños tan solo tocando la flauta

Una melodía comenzó a escucharse en el pueblo y, casi sin darse cuenta, los niños dejaron lo que estaban haciendo para seguirla. Salieron de sus casas, cruzaron la plaza y caminaron tras el músico que avanzaba sin mirar atrás, tocando su flauta con un sonido imposible de ignorar.

Nadie gritó, nadie corrió a detenerlos. Simplemente lo siguieron, paso a paso, mientras la música los guiaba fuera del pueblo hasta que, de pronto, tanto la melodía como los niños desaparecieron.

Una melodía hipnótica, un pueblo desesperado y una misteriosa desaparición infantil forman parte de una de las leyendas más inquietantes de Europa. La historia de El Flautista de Hamelín ha atravesado siglos y fronteras, convirtiéndose en uno de los relatos más conocidos del folclore alemán. Aunque muchos la recuerdan como un cuento infantil, su versión original es mucho más oscura y perturbadora.

La historia del músico que encantó a todo un pueblo

Flautista de Hamelin (1)
El misterioso Flautista cumpli&oacute; su venganza e hizo desaparecer a 130 ni&ntilde;os de Hamel&iacute;n.

El misterioso Flautista cumplió su venganza e hizo desaparecer a 130 niños de Hamelín.

La leyenda sitúa los hechos en la ciudad de Hamelín, en Alemania, durante el siglo XIII. El pueblo sufría una plaga de ratas que invadía calles, casas y mercados. Desesperados, los habitantes prometieron pagar a un misterioso músico si lograba liberarlos del problema.

El hombre, vestido con ropas llamativas y portando una flauta, comenzó a tocar una melodía extraña. Según el relato, las ratas salieron de todos los rincones y lo siguieron hasta el río, donde murieron ahogadas. Sin embargo, cuando el músico reclamó su recompensa, las autoridades se negaron a pagarle.

La venganza que convirtió la leyenda en tragedia

Flautista de Hamelin (2)
Muchos relatos se escribieron sobre el Flautista de Hamel&iacute;n, pero la tenebrosa verdad detr&aacute;s de su leyenda sigue siendo una inc&oacute;gnita.

Muchos relatos se escribieron sobre el Flautista de Hamelín, pero la tenebrosa verdad detrás de su leyenda sigue siendo una incógnita.

Ofendido por el engaño, el flautista regresó días después. Esta vez, la melodía no estaba dirigida a las ratas, sino a los niños del pueblo. Fascinados por la música, todos los niños lo siguieron fuera de la ciudad. La leyenda cuenta que el músico los condujo hacia una montaña que se abrió ante ellos. Una vez dentro, desaparecieron para siempre.

Algunas versiones sostienen que solo un niño quedó atrás porque era sordo y no pudo seguir el ritmo. Pues además, existen registros medievales en Hamelín que mencionan la desaparición de un gran número de jóvenes en el año 1284.

Con el tiempo, la historia fue recopilada y popularizada por los hermanos Grimm, lo que ayudó a consolidarla como uno de los cuentos más difundidos de Europa. Hoy en día la figura de El Flautista de Hamelín simboliza la seducción del poder, las consecuencias del engaño y el peligro de no cumplir las promesas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar