Cuenta la leyenda que un día un músico hizo desaparecer miles de niños tan solo tocando la flauta

La historia del músico que encantó a todo un pueblo

Flautista de Hamelin (1) El misterioso Flautista cumplió su venganza e hizo desaparecer a 130 niños de Hamelín.

La leyenda sitúa los hechos en la ciudad de Hamelín, en Alemania, durante el siglo XIII. El pueblo sufría una plaga de ratas que invadía calles, casas y mercados. Desesperados, los habitantes prometieron pagar a un misterioso músico si lograba liberarlos del problema.

El hombre, vestido con ropas llamativas y portando una flauta, comenzó a tocar una melodía extraña. Según el relato, las ratas salieron de todos los rincones y lo siguieron hasta el río, donde murieron ahogadas. Sin embargo, cuando el músico reclamó su recompensa, las autoridades se negaron a pagarle.

La venganza que convirtió la leyenda en tragedia

Flautista de Hamelin (2) Muchos relatos se escribieron sobre el Flautista de Hamelín, pero la tenebrosa verdad detrás de su leyenda sigue siendo una incógnita.

Ofendido por el engaño, el flautista regresó días después. Esta vez, la melodía no estaba dirigida a las ratas, sino a los niños del pueblo. Fascinados por la música, todos los niños lo siguieron fuera de la ciudad. La leyenda cuenta que el músico los condujo hacia una montaña que se abrió ante ellos. Una vez dentro, desaparecieron para siempre.

Algunas versiones sostienen que solo un niño quedó atrás porque era sordo y no pudo seguir el ritmo. Pues además, existen registros medievales en Hamelín que mencionan la desaparición de un gran número de jóvenes en el año 1284.

Con el tiempo, la historia fue recopilada y popularizada por los hermanos Grimm, lo que ayudó a consolidarla como uno de los cuentos más difundidos de Europa. Hoy en día la figura de El Flautista de Hamelín simboliza la seducción del poder, las consecuencias del engaño y el peligro de no cumplir las promesas.