Una perra abandonada recorrió la ciudad en autobuses hasta encontrar un nuevo hogar

Fue en las redes sociales donde se viralizó la conmovedora historia de Mogzaura, una perra terrier alemana que había sido abandonada por su dueño. Y quien recorrió las calles de la capital a bordo de distintos autobuses hasta que, finalmente, fue adoptada por una nueva familia.

perra abandonada perdida 2.jpg

La historia de la perra que recorrió la ciudad en autobuses hasta encontrar un nuevo hogar

La postal de una perrita viajando sola en autobús no es muy común en ninguna parte del mundo, ¡ni mucho menos en Tiflis, entre sus 1,2 millones de habitantes! Por esto mismo fue que, en octubre, las fotos y videos de este can asomado por las ventanillas en el transporte público no tardaron en viralizarse en las redes sociales. Lo mismo que las escenas de la tierna perrita caminando por la vía pública.