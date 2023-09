Una pediatra mendocina investiga cómo podría influir la carga genética en niños con autismo

La médica pediatra Fernanda Sanginez es quien está investigando, apoyada por la Universidad Friedrich Schiller de Alemania, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de Mendoza, el Comité de Ética del Lagomaggiore y el Hospital Universitario de la UNCuyo adonde trabaja. Especializada en Neuropsicología, la doctora lleva unos nueve meses abocada a esta investigación, estimulada principalmente en su propia experiencia de vida. Es que ella descubrió que tiene rasgos autistas tras el diagnóstico de su hijo con TEA.

“Yo porto esos rasgos, mi mamá los portaba y mi hijo también los porta; nunca supe hasta que empecé a investigar y me cayó la ficha, digamos. Me mandaban al psicólogo, me hablaban de trastornos emocionales; y no era eso. Cuando lo descubrís es maravilloso, y poder trabajarlo con mi hijo y hacerlo sentir cómodo con lo que le pasa es también maravilloso”, revela Fernanda Sanginez.