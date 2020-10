El amor fraterno entre Silvia y su hermano apenas un año mayor se regó con sueños y juegos de niños, entre la verde vegetación y el suelo fértil, ese que permite ubérrimas chacras y la plantación del tabaco, con el fondo musical de las chicharras y el arrullo de las urpilas. Hoy los recuerdos asaltan a Silvia, que además de la falta física de su ser querido, le suma la incertidumbre de saber, aunque sea, si está bien, o su paradero. Es que ya pasaron 20 años desde la última vez que lo vio.

Silvia, que ahora es una mamá que vive en la capital jujeña, busca a su hermano que se llama Juan Carlos Torrejón, y tiene 49 años. Se vino para Mendoza con un grupo de amigos en el 2000 para buscar trabajo, y nunca más supo de él.

La mamá de ambos es mendocina y de El Plumerillo, Las Heras, se había casado con un jujeño y radicado en la provincia norteña. Cuando Juan Carlos y Silvia eran chicos, la mamá se separó de su padre, los dejó al cuidado de los abuelos paternos y se vino a Mendoza con un hermano mayor de ambos, ahora de 51 años y llamado Emanuel (cree recordar la Silvia), al que ella no llegó a conocer.

Vino a buscar trabajo a Mendoza

"Mi hermano Juan Carlos se fue de acá (Jujuy) a buscar trabajo a Mendoza con un grupo de muchachos. Luego algunos amigos volvieron, pero ninguno supo decir qué fue de mi hermano. Anduvieron haciendo changas en la zona de Las Heras, ya que Juan Carlos quería buscar al hermano mayor, Emanuel, pero hasta hoy no tengo noticias de ninguno", contó Silvia, de 48 años, quien agregó: "A mi mamá no la quiso buscar, ya que no la queremos, porque nos dejó abandonados", confesó la ama de casa.

"Él tiene que haber estado trabajando en el campo, ya que nosotros nos criamos con mi abuela en la zona rural, trabajábamos en el tabaco y esas cosas, y muchos de acá, cuando se terminaba el trabajo en las tabacaleras la mayoría se iban a cosechar uva a Mendoza. En el 2000 le agarró la locura y se fue nomás", especuló Torrejón, que trata de dar más datos que permitan ubicar a su hermano querido.

"Lo he tratado de ubicar por internet, con el número de documento, pero sólo me sale la dirección de acá, de Jujuy. Por eso les pido a los mendocinos que si saben algo de mi hermano se comuniquen conmigo al teléfono 03885905262", concluyó Silvia Torrejón, esperanzada en reencontrarse con su hermano, luego de dos décadas.