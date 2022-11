Una familia denunció que discriminaron a una joven con síndrome de Down en un boliche de Mendoza

Luego de mucho tiempo de estar parados en la puerta, viendo cómo se dejaba a entrar a otras personas, los familiares de la chica discriminada decidieron hacer un video, y subirlo a sus redes sociales, donde se hizo viral. Esto permitió que muchísima gente les brindara su apoyo y criticara al local nocturno. No conformes con eso, realizaron una presentación ante la sede local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

apeteco-godoy cruz-02.jpg La chica con síndrome de Down se sintió relegada por su condición, y eso le causó mucha tristeza, pese a su naturaleza alegre. Captura de video

Según el hilo de comentarios que se generó en el posteo de Instagram de Fernanda Fader, hermana de la jovencita agraviada, se señaló que el boliche involucrado ya tiene antecedentes, incluso judiciales, de la época en que estaba en calle San Juan y Barraquero, de Ciudad (Apeteco).

Según relató Fernanda, los hechos sucedieron así: "El sábado 12 de noviembre salimos con un grupo de primos a festejar el cumpleaños de mi hermana que tiene síndrome de Down, desde un inicio los patovas solo dejaban entrar (según ellos) a clientes frecuentes, de modo que estuvimos más de una hora esperando que nos dejaran entrar, cosa que finalmente no logramos ya que se negaban a dejar pasar a mi hermana", recordó.

Lo peor de todo es que a sabiendas de que se había cometido un cruel acto de marginación, los dueños del lugar, al ver que se capturaba en video el mal momento, ofrecieron tapar todo dejándolos entrar, con la condición de que borraran los posteos. "Cuando finalmente nos decidimos a irnos tomamos la iniciativa de capturar estos videos para que quede registro de los hechos y apareció uno de los dueños a decirnos que sí podíamos pasar, pero para permitirnos el acceso debíamos eliminar los videos capturados con nuestros celulares personales. Los dueños del local bailable son cómplices de tales actos sumamente repudiables", destacó Fernanda.

Finalmente, en el posteo la joven Fader explicó el por qué de su protesta mediática. "¿Por qué lo hago público, exponiéndome no solo a mi sino también a mi familia? Porque me rompió el alma que mi hermana llorara desconsoladamente, porque es consciente de que no la dejaron pasar por su discapacidad, y tanto ella como toda mi familia y amigos estamos cansados de tolerar la discriminación de la sociedad que se hace presente día tras día", concluyó.

El descargo del boliche ante la denuncia de discriminación

Desde la administración del local bailable, se intentó el contacto con los números telefónicos que figuran en las redes sociales del lugar y no hubo respuesta. De todos modos, desde la cuenta de Instagram hicieron un descargo, donde explicaron que no se trató de discriminación sino de una cuestión de horario, y que, si bien se vio ingresar gente más tarde de la hora en que quiso ingresar el grupo marginado, se debió a gente que había ingresado antes y había retornado.