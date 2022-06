► TE PUEDE INTERESAR: Abril tiene Síndrome de Down y su sueño es ser modelo y mamá

Fue muy emocionante ver a un medio centenar de chicos con sus camisetas verdes -obvio, con el 10 en la espalda- apenas aguantar la ansiedad durante los actos protocolares, con acertados discursos, tanto por el contenido, como por la extensión, para correr con los "profes" al verde campo a jugar a la pelota.

Sembrando inclusión

Tan explosiva fue la recepción de la idea de la escuelita de fútbol gratuita, que sorprendió a quienes aceptaron en Mendoza la franquicia honoraria, ADOM. "Fue impresionante que en apenas unos meses recibimos la invitación de la Fundación Empate Argentina, que tiene mucho éxito en Córdoba, y apenas llamamos a voluntarios para trabajar con los chicos, se presentaron más de 120, y de los niños tuvimos que poner un tope para esta primera etapa de 50, que nos desbordaron", dijo muy feliz el presidente de ADOM, Juan Chirca.

ADOM tiene un equipo impresionante de padres, encabezados por Chirca y Nadin Minuzzi, que fue el que entusiasmó a la gente de Empate, que cuenta para este proyecto con el respaldo internacional de UEFA Foundation (Unión de Fútbol de Europa).

inauguración-escuela-futbol-empate-juan chirca.jpg El presidente de ADOM Juan Chirca se mostró emocionado en su discurso de inauguración de la escuelita de fútbol gratuita para niños con Síndrome de Down.

"Queríamos comenzar de forma bien controlada, y por eso arrancamos con unos 50 chicos y 100 voluntarios, para luego ir incorporando en la medida que vaya creciendo", sumó Chirca.

En una inteligente estrategia para apoyar a los niños Down en su desarrollo, lo deportivo es una palanca para romper estructuras negativas, y así lo señaló Chirca. "Lo que tiene de importante esta propuesta es la convocatoria del fútbol, ya que de esta forma, siendo fútbol, el padre (del niño) se interesa, al ser fútbol, el voluntario se interesa, el niño se interesa, al igual que los medios", apuntó.

inauguración-escuela-futbol-empate-camiseta.jpg Toda la emoción y felicidad reflejada en el rostro de este niño que está recibiendo su primera camiseta. Todo un logro de la inclusión y la generación de grupos de pertenencia.

"Lo bueno es que estamos capacitando un montón gente para trabajar en el tema inclusión, no solo en lo deportivo, sino también para la escuela, o la vida misma, además de estar generando sentido de pertenencia para nuestros hijos. Como papá de Sara de 11 años, es que vimos que ella puede encontrar dos veces por semana a un grupo de 40 o 50 pibes que comparten intereses, compartes desafíos y comparten características, en un ambiente más adecuado y natural", concluyó Juan Chirca.

La palabra del padre de la Fundación Empatar

La Fundación Empatar nació hace seis años en Córdoba, luego se extendió a la ciudad de San Francisco, de la misma provincia, y ya tiene su sede en Mendoza. En las semanas subsiguientes le tocará el turno a Tucumán y Buenos Aires.

Su creador es un muy joven profesional del mundo de la computación -Analista de Sistemas- quien descubrió una falencia en el "sistema" de la inclusión, y puso manos a la obra. Se llama Germán Laborda, tiene 37 años, y se mostró orgulloso en las canchas del Liceo RC viendo florecer su siembra.

inauguración-escuela-futbol-empate-german laborda.jpg Germán Laborda. Este es el cordobés que creó la Fundación Empate Argentina, en su provincia natal, y que ya llevó a extenderla a Mendoza, y luego a Tucumán y Buenos Aires.

"Si hay dos palabras que me motivaron para trabajar en el tema de la inclusión, se puede usar dos palabras: bronca e injusticia", comenzó diciendo Germán. "Escuchar a muchos amigos con hijo con Síndrome de Down tener que atravesar todas estas barreras sociales que tienen que transitar todos los días. Como pelear por un banco en un colegio, pelear con la prepaga u obras social, transformándose en luchadores diarios por defender los derechos de sus hijos", agregó.

"Me puse a pensar, con cuantos costos que tienen que afrontar una familia, porque sumarle tener que pagar profes para que puedan asistir sus chicos. ¿Por que no generar un espacio de calidad y gratuito para que los ayude en su desarrollo?", explicó Laborda sobre el génesis de la idea de la Fundación Empatar.

El crecimiento de Empatar fue explosivo y auspicioso, y ayudó a Germán a seguir adelante. "La verdad es que se hizo como una bola de nieve el tema. Tuvimos la idea de expandir nuestro modelo, generamos una franquicia social, con el apoyo de la UEFA Foundation, que había lanzado una llamada a proyectos sociales, la ganamos, y ahí fue cuando tuvimos que elegir a tres provincias, y ellas son Mendoza, Tucumán, y Buenos Aires, a las que vamos a ir a inaugurar la semana que viene", detalló el cordobés.

inauguración-escuela-futbol-empate-voluntarios.jpg Los voluntarios de ADOM trabajando junto a los nuevos convocados para trabajar en la escuelita de fútbol de Empate Mendoza.

Mendoza ya cuenta con una importante escuelita de fútbol para chicos con Síndrome de Down, que es organizada por ADOM, y que cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, los Municipios de Capital, Luján de Cuyo, Maipú, y empresas privadas, como la de la familia Barbera.

inauguración-escuela-futbol-empate-padres.jpg La impaciencia de los chicos esperando junto a su padres a que finalicen los actos de apertura para correr a la cancha a jugar al fútbol.

Por ello en la jornada inaugural de la escuela estuvieron presentes algunas autoridades municipales, Viviana Baltarelli, en representación de Federico Chiapetta -en otro acto-, y Beatriz Barbera, que fuera subsecretaria de Deportes de la Provincia, y que felicitó en su alocución a las entidades que generaron este espacio inclusivo para Mendoza.