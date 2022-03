Abril tiene Síndrome de Down y su sueño es ser modelo y mamá

abril-teani.jpg Abril va a una escuela de modelaje, donde tiene una beca, y ya ha desfilado en La Barraca y el Mendoza Plaza Shopping.

"Nosotros los familiares de chicos que tienen Síndrome de Down tomamos esta fecha con alegría, así como la viven nuestros hijos, porque aquí son protagonistas, y los actos programados con mucho trabajo, ayudan a visibilizarlos, como personas que luchan y se esfuerzan por ser integradas plenamente en la sociedad", destacó Nadin Minuzzi, referente de ADOM respecto a esta fecha, para la que se ha trabajado a destajo para que sea una fiesta.

La historia de Abril y sus sueños

Para resaltar un colectivo es bueno tomar un ejemplo que represente fielmente a todos. Abril Teani siempre soñó con ser modelo. Nació en Estados Unidos, habla perfectamente inglés y castellano, y por eso ama la música country y admira a Taylor Swift, entre otros. También le encanta lucir su simpatía e inocente encanto en las pasarelas, y junto a su familia estudia y se prepara para tener una vida feliz, casándose y cuidando de sus hijos. La charla con la mamá de Abril, Soledad, y la propia joven, ayuda a conocer la vida que enfrentan.

Abril nació cuando su familia vivía en Estados Unidos, es la antepenúltima de un grupo de hermanos, donde está el mayor, de 34 años, otros dos de 31, ella de 18, y luego viene el benjamín, de 16 años.

Luego de haber finalizado sus estudios primarios, asiste a un colegio privado especial donde tiene talleres, y precisamente en estos momentos cursa el taller de Hotelería y Turismo.

"Ella está muy feliz en la escuela, le enseñan muchísimas cosas, que incluyen la Fiesta de la Vendimia, cafetería, restaurantes, y hoteles. Esta actividad es ideal para los chicos. Ellos tienen mucho poder de comunicación, empatía, y al ser agradables y respetuosos, que son valores que vienen (innatos) con ellos, dejan siempre felices a los clientes", destacó Soledad, la mamá de Abril.

abril-teani-04.jpg Coqueta. Abril, además de modelar, aprende sobre maquillaje y peluquería. Le gustaría seguir peluquería, pero mucho más trabajar con su novio en un restaurante, donde ella se haría cargo de la cafetería.

Escolaridad: inclusión y exclusión

Pese a que se trabaja desde el gobierno escolar con el factor inclusión, esto no se ha cumplido totalmente, y así lo explica Soledad. "El tema de la educación fue un tema complicado para nosotros. La quise inscribir en un secundario común, e intenté en una escuela privada, religiosa, pensé que iba a estar más contenida, pero en pocas palabras la rechazaron. Uno de los planteos que argumentaron era su manejo del inglés -habla inglés y castellano por igual- , y deben haber pensado que no se iban a poder comunicar con ella en castellano", explicó la mamá de Abril.

"Cuando recién llegamos de Estados Unidos, ella tenía que ingresar a sexto grado, y aquí como que se estaba empezando a incluir en los planes de estudios a los chicos especiales. Probé en la escuela estatal que está cerca de casa, y me la rechazaron, me dijeron que recibían a los chicos con Síndrome de Down, pero desde el Jardín, como que el trabajo comienza cuando son chiquitos", continuó Soledad.

Sobre el tema de la inclusión, Soledad reflexionó: "Yo veo que lo que se visualiza es al niño con Síndrome de Down, y me pongo a pensar en los adultos que lo tienen. Tengo un vecino de más de 50 años, y para él debe haber sido muy difícil vivir. Antes era peor, no había casi inclusión. En realidad hasta se los escondía".

Sobre esto la mamá de Abril resaltó la importancia de los actos de este lunes. "Es bueno que vean, no sólo a los niños, sino también a los adultos, que con mucho esfuerzo se educaron y hoy son padres. Antes hasta se los ocultaba, por que eran diferentes a la vista".

abril-teani-02.jpg Modelo de pasarela, pero mucho más de la vida.

Abril: la modelo que quiere ser mamá

Hablar con Abril es descubrir un mundo, distinto, que busca expandirse y fusionarse con otro, el de la gente "normal". Su familia no la percibe como discapacitada (ella tampoco se percibe así) sino con capacidades diferentes. Ella estudia, sueña, y planifica su vida en plenitud.

"Me gusta ser modelo. Yo voy a una escuela de modelaje que se llama Booq Fashion School y ya desfilé, el año pasado y este año. Fue en La Barraca y en el Mendoza Plaza Shopping. me encantó; la gente me aplaudía", contó la propia Abril muy orgullosa.

Respecto a aplicar lo aprendido en el modelaje al mundo laboral, la señorita de 18 años confesó que quiere ser peluquera.

abril-teani-joaquin.jpg Novios. Joaquín es el novio de Abril. Ambos piensan casarse, tener su negocio gastronómico, para "darle de comer a sus hijitos".

Sobre su educación formal, la amante de la música dijo: "En la escuela me va bien., Me gusta estudiar todo lo que es para comer, hacer cafecitos, y hacer cócteles".

"Yo quiero trabajar y también ser modelo, para ganar plata y casarme con un chico que es mi novio, y tener hijos", confesó Abril, que está enamorada y de novia con Joaquín Muñoz quien también tiene Síndrome de Down y fue su compañerito en la escuela y se conocieron hace tres años.

Abril dijo que le gustaría tener un café propio, y aunque no ha pensado aún el nombre, con Joaquín tienen un plan: ella se va a encargar de la cafetería, y el novio de la cocina, ya que está estudiando gastronomía. "Con Joaquín nos conocimos hace tres años, en la escuela. Juega al rugby en Los Cuyis", dijo con orgullo Abril sobre su novio.

Otra pasión de Abril es la música, y como buena nacida en Estados Unidos, le gusta la música country. Cuando se la entrevistó brevemente hace tres años, en ocasión de la presentación de un calendario de las Medias Disparejas, y donde posó para las fotos, ella dijo admirar a Taylor Swift. Pero las modas cambian, y ahora ella admira a Carrie Underwood. "También me gustan todas las cantantes femeninas, y un poquito los masculinos: Blake Shelton, o Luke Bryan. Además me gusta la música de acá, un poquito L-Gante", reconoció Abril.

Este lunes habrá celebración, en todo el sentido de la palabra, por el Día Internacional del Síndrome de Down, y quienes tienen esta patología, junto a su familias, saldrán a visibilizar sus anhelos, luchas y búsqueda de inclusión. También mostrarán con orgullo los logros obtenidos, pero sobre todo, serán felices en su día. "Muchas personas dicen que son angelitos, y la verdad que no lo es tanto, ya que tienen su carácter y malos ratos, pero sí es cierto que en ellos no cabe la maldad, la envidia; no entienden los dobles sentidos. Son puros", destacó Soledad, la mamá de Abril, develando así que, en el mejor sentido de la palabra, son especiales, y marcan diferencia en la sociedad.

Festejos con "medias disparejas"

Este lunes habrá encuentros por el Día Internacional de Síndrome de Down en la capital mendocina. Una de ellas es la que ha organizado la Asociación de Padres de Niños Down de Mendoza -Apando-, junto a la Municipalidad de Capital. Tendrá inicio a las 10, y la cita es en la pérgola de la Peatonal Sarmiento. Allí se ha organizado un flashmob donde participará el elenco de Apando Abre-mundos buscando concientizar y visibilizar acerca de esta discapacidad.

Para la tarde, entre las 18 y las 20, la Asociación Down Mendoza -ADOM- tiene programado un festival en la Nave Cultural, habrá una muestra fotográfica, juegos, participarán los Súper Héroes Solidarios, y donde actuarán: