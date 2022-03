Por qué el 21 de marzo es el Día Mundial del síndrome de Down

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2011, designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down.

Síndrome de down 1.jpg Cada 21 de marzo se hacen campañas para incluir socialmente a las personas con síndrome de down.

De este modo, la ONU tuvo desde ese momento por objetivo generar una mayor conciencia pública sobre la enfermedad y recordar la dignidad inherente y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

Asimismo, se intenta resaltar la importancia de la autonomía de quienes lo padecen como así también la independencia individual, principalmente, que tengan la libertad de tomar sus propias decisiones.

Qué es el Síndrome de Down

El síndrome de Down es una alteración genética provocada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual.

De acuerdo a los estudios realizado por los especialistas, se estima que el síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos.

Las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que existen habitualmente; conforme a esto podemos encontrar que también se le conoce como trisomía 21.

Respecto al síndrome podemos encontrar diversas características físicas:

Disminución del tono muscular.

Rostro plano.

Ojos inclinados hacia arriba.

Orejas mal formadas.

Capacidad de extender las articulaciones más de lo habitual.

Gran espacio entre el dedo gordo del pie y los demás dedos.

Lengua de gran tamaño respecto a la boca, entre otras características.

¿Hasta qué edad viven las personas con síndrome de down?

Las personas que presentan este trastorno suelen tener más problemas de salud en general.

Sin embargo, los avances sociales y médicos han logrado mejorar la calidad de vida de las personas con el síndrome.

De acuerdo a las estimaciones, a comienzos del siglo XX, se esperaba que los afectados con esta discapacidad vivieran menos de 10 años.

En la actualidad, aproximadamente el 80% de los adultos que lo padecen superan la edad de los 50 años.

Síndrome de down 2.jpg La expectativa de vida de las personas con síndrome de down ha crecido notoriamente.

Un trabajo médico y parental en edades tempranas favorece la calidad de vida y la salud de quienes sufren este trastorno genético al satisfacer sus necesidades sanitarias, entre las cuales se incluyen chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental, además de una intervención oportuna, ya sea con fisioterapia, educación especial inclusiva u otros sistemas de apoyo basados en comunidades terapéuticas que ayudan a que se desarrollen con más independencia.

Si bien en la Argentina se ha avanzado en la concreción de los aspectos señalados, queda mucho por hacer en el campo de los derechos de todas las personas con Síndrome de Down y en general, de todas las personas con discapacidad.

¿Por qué el Día Mundial del Síndrome de Down se usan medias de diferente color?

Cada 21 de marzo quienes quieren visibilizar, promover o apoyar la igualdad e inserción de las personas con síndrome de down en la sociedad utilizan medias de colores estridentes o diseños llamativos de diferentes pares: una en cada pie.

Síndrome de down 4.jpg Usar medias diferentes simboliza que las personas que no son iguales pueden estar juntas.

Las explicaciones son varias. Una de las primeras campañas proponía como eslogan que el hecho de que -las medias- sean diferentes no significaba que no podían estar juntas. Una clara referencia a que un problema de salud como el síndrome de down no tenía por qué separar a las personas y que juntas pueden colaborar en pos de mejorar la sociedad.

Otra campaña propuso el mensaje "Las llevo diferentes porque somos iguales".

También una niña propuso el hastg #Rockyoursocks (Rockea tus medias) e invitó a quienes quisieran que lo hicieran y compartieran sus fotografías en las redes sociales.