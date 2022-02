Una cervecería mendocina homenajeó en sus etiquetas a personajes destacados de Mendoza

Esta cervecería artesanal ya ha representado con éxito a Mendoza en diversos concursos nacionales e internacionales. En 2019 sacaron medalla de plata en la Copa Argentina de Cervezas, y hace unos días obtuvieron medalla de bronce en la Copa Internacional de Cervezas Tyrona, de Santa Marta, Colombia, con su Poderoso Mendoza, de la variedad Dry Stout (negra).

homenaje-23 rios-Acevedo.jpg Natalia Acevedo, influencer que desde las redes sociales y el trabajo de campo busca defender los derechos de las personas con discapacidad.

Una emotiva premiación a los hacedores mendocinos

La elección de los homenajeados fue bastante ecléctica y abarca diversas ramas del quehacer local, tanto del trabajo social, profesionales, deportistas y artistas. "La idea fue muy sencilla, agradecer a gente común que hace cosas extraordinarias por otras personas. Gente que inspira por "hacer". Si mirás el perfil se los premiados, vas a ver a gente fuera de serie: un recolector de residuos que tiene una escuela de fútbol, una mujer en (el barrio) La Favorita que tiene un emprendimiento de costura y ayuda a mujeres en situación de violencia, y así son todos", detalló el emprendedor Nico sobre los elegidos, donde están, entre otros el Loco Julio, el médico terapista Hugo Vitale, o la directora del programa de Inmunizaciones Iris Aguilar.

Chacho Puebla, ideólogo de la iniciativa, afirmó: "Con esta edición, 23 Ríos quiso agradecer a las personas y grupos de personas por hacer que el río siga corriendo. Esta edición especial fue un reconocimiento al esfuerzo, a la vocación y, sobre todo, a la acción. Buscamos personalidades y colectivos que no se quedaron en palabras sino que se pusieron a hacer que las cosas pasen".

homenaje-23 rios-Accardi.jpg La lata de cerveza que homenajea al futbolista no vidente Federico Accardi, integrante del seleccionado nacional de fútbol Los Murciélagos.

El pasado viernes (28 de enero) más de 20 mendocinos y mendocinas del ámbito social, artístico, educativo, social y humano fueron los protagonistas de esta velada llena de emoción y aplausos. "El objetivo de esta iniciativa fue brindar un homenaje a aquellas personas que desde su lugar aportaron y aportan un granito de arena para que Mendoza sea una provincia mejor. Cada una de ellas, propuestas y elegidas por la gente, recibió un six pack único y personalizado, resaltando su vocación, labor y acción.

"Armamos un pequeño agasajo y la gente se prendió y vino, pero no entendía mucho el motivó ni el que les íbamos a dar. Se generó mucha emoción entre ellos al escuchar las historias de cada uno, y el sentimiento se agradecimiento de ellos a nosotros fue muy lindo, ya que nos decían que a veces ese reconocimiento es una caricia al alma", completó Massaccesi.

Los diseños de las etiquetas fueron realizados por la compañía Felicidad y contó con el trabajo de diseñadores de Ecuador, España, Portugal y Argentina.

Una de las sorprendidas distinguidas fue la directora Programa Provincial de Inmunizaciones Iris Aguilar, que dijo: ¡Todavía no voy a buscar mi lata! Me sorprendió y me pareció un hermoso gesto. Es una caricia por tanto laburo. Estoy muy agradecida del cálido mensaje que me escribieron", dijo la médica mendocina, lanzada a la notoriedad en la pandemia de Covid, por su trabajo en la vacunación de los mendocinos.

homenaje-23 rios-Accardi-01.jpg Federico Accardi, elegido como el deportista del año 2021 al ganar la Cruz al mérito deportivo que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza por la obtención de la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio y su extensa trayectoria en el seleccionado nacional adaptado. Aquí posa con su lata de 23 Ríos.

Las personas y colectivos premiados fueron: