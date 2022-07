El papá de Thiago, Ever Alcaraz, hace trabajos de albañilería y no la familia no tiene obra social, por eso es la necesidad de dinero para poder seguir el tratamiento del niño, más que nada para gastos de traslado y estadía. Primero viajará el paciente con sus dos padres, y luego, ya pasado el período crítico, ya quedará sola la mamá acompañando el trasplantado mientras se recupera.

► TE PUEDE INTERESAR: Ya hay 3.200 camiones varados por las nevadas. El paso se abriría recién el lunes

flyer-thiago-alcaraz-leucemia (1).jpg

Thiago necesita un trasplante de médula

"Según la oncóloga que trata a mi hijo, el mes próximo tenemos que viajar, ya que en Córdoba han encontrado un donante, y le están realizando estudios para poder trasplantar", explicó Soledad Corletto, la mamá de Thiago.

"Sólo sabemos de él (donante) que es argentino, según la ley de trasplantes no se suministran datos. Cómo sólo se hacen los trasplantes de médula ósea en Buenos Aires y Córdoba, al ser el voluntario de Córdoba, tenemos que ir ahí, en el Hospital Privado de esa ciudad", agregó Soledad, mamá también de otros tres chicos.

Respecto a la búsqueda de un donante vivo compatible, Corletto explicó porque no se pudo hacer con una pariente cercano. "Tengo cuatro niños, y los otros tres son compatibles entre ellos, son igualitos, pero con él (Thiago) no. Y los padres sólo somos compatibles el 50%, y se buscaba algo mejor", señaló, para agregar: "la persona que encontraron es compatible en un 90%".

Los hermanitos de Thiago son Agustina, de 15 años, Tiziano de siete, y Sofía de tres.

thiago-alcaraz-02.jpg La familia unida por Thiago. El pequeño de nueve años (al centro) acompañado por su padres y sus hermanos: Agustina, de 15 años, Tiziano de siete, y Sofía de tres. Gentileza: Soledad Corletto

Se solicita donación de dinero para los gastos

Respecto a la parte económica, los familiares y amigos de esta humilde familia de Godoy Cruz -viven cerca del barrio Huarpes II, calle Roca- organizaron una colecta para poder sufragar los gastos que tendrán al trasladarse fuera de Mendoza. "Del Incaimen me dijeron que fuera juntando plata para cuando le hagan la operación. esto fue hace unos dos meses, pero nunca nos imaginamos que iban a encontrar un donante tan rápido, cuando a veces lleva años", explicó la mamá de Thiago.

"Vamos a viajar el papá y yo con mi hijo, y tenemos que estar tres meses mínimo en Córdoba. El primer mes, el papá me va tener que estar reemplazando cada cuatro horas en el cuidado de Thiago, según me informaron. Esto es porque yo en su habitación no puedo ni usar su baño ni nada".

thiago-alcaraz-03.jpg Gentileza: Soledad Corletto

Respecto a los otros hijos de Soledad, que son menores, la mendocina explicó que en su ausencia los tendrá que dejar con sus hermanas, que es donde también vive la familia.

"Cuando el nene ya esté con los controles, que vaya y venga (a la habitación), ahí el papá ya se puede volver a Mendoza con los otros chicos", agregó la joven madre.

Thiago fue diagnosticado con leucemia a los ocho años (cumplió nueve este 7 de julio) en febrero del 2021. Se realizó un tratamiento de quimioterapia en el hospital Humberto Notti que finalizó en junio de ese años, pero en enero de este año tuvo la recaída que hace necesario el trasplante de médula ósea mencionado.