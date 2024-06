Una camioneta de Guaymallén atropelló a un perro, escapó y todo quedó grabado en un video

Un perro mestizo llamado King, de 13 años, cruzó la calle y fue atropellado por una camioneta del municipio, cuyo conductor siguió su marcha como si nada.

guaymallen maltrato animal perro atropellado.jpg Captura de pantalla del video en que cual quedó registrado el momento que una camioneta de Guaymallén atropelló a King.

En el video se ve que el empleado municipal se detuvo un instante, pero siguió y se fue del lugar. Mientras, King arrastró sus patas traseras hasta llegar a la vereda y refugiarse. Érica Céspedes, dueña del perro, contó que varias personas le gritaron al chofer para que se detuviera, pero el empleado municipal hizo caso omiso y se fue del lugar sin siquiera ver qué le había pasado al perro.

"Esta camioneta de la Municipalidad de Guaymallén atropelló a mi perro y a pesar de que la gente que estaba en el lugar le gritaba para que pararan, siguieron. Una total falta de empatía, no puede ser que atropellen y sigan como si nada", denunció por Facebook la dueña del animal herido: "Mi perro tiene las 2 patas traseras quebradas y golpes en la cabeza".

El siguiente video contiene imágenes sensibles que pueden herir la susceptibilidad del lector.

Érica detalló a Diario UNO: "El perro no andaba en la calle solo, lo saqué un ratito para dar una vuelta, no lo dejo tirado a la buena de Dios. Tiene 13 años, es viejito, no me di cuenta que cruzó la calle y ahí lo atropellaron".

"El lunes fuimos a hacer la denuncia a la Municipalidad de Guaymallén y no nos dieron ni bolilla. Me dijeron que si era un animal, no se puede hacer nada, pero es muy grave lo que pasó y se tienen que hacer cargo", agregó la mujer.

guaymallen maltrato animal perro atropellado 3.jpg King tiene 13 años y fue atropellado por una camioneta de la Municipalidad de Guaymallén. La imagen es anterior al accidente.

Respuesta de la Municipalidad de Guaymallén

Indicaron que estaban al tanto del caso y que esperan que los dueños del perro atropellado hagan la presentación en la Municipalidad para hacerse cargo de la responsabilidad que les toca, además para abrir un sumario con el agente municipal que conducía la camioneta con la que embistió al animal.

A raíz de este hecho, recordaron que los dueños de mascotas deben ser responsables en el cuidado y la tenencia, por eso recordaron que el artículo 65 del Código Contravencional de Mendoza prohíbe que los perros estén sueltos en la calle, lo que puede ser penado con una multa o días de arresto.

guaymallen maltrato animal perro atropellado king.jpg Así quedó King luego de ser embestido por una camioneta de la Municipalidad de Guaymallén.

Dicho artículo dice textual: "Omisión de cuidado de canes y mascotas. El que descuidare a un can o a cualquier clase de mascota a su cargo, sea potencialmente peligroso o no, dejándolos deambular por las calles en vías o lugares públicos, estorbando el tránsito o causando inseguridad a las personas que transitan a pie, bicicleta o vehículo automotor, será sancionado con multa desde un mil (1.000) U.F. hasta dos mil (2.000) U.F. o arresto desde diez (10) días hasta veinte (20) días".

Indicaron que a pesar que esta norma que está vigente, es común que los dueños de perros los dejen salir solos, lo que genera un problema para ciclistas que son perseguidos y atacados muchas veces por perros que andan sueltos, además que otros vecinos deben levantar o limpiar las necesidades que los animales hacen en sus veredas.

Aseguraron que si el perrito no hubiese estado suelto no habría sido atropellado. De todas formas se harán responsables del hecho debido a que el chofer de la camioneta de Guaymallén no se detuvo a auxiliar al animal ni se hizo cargo del hecho en el lugar.