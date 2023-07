Frat (3).jpeg Mujeres jefas de hogar están frente a la atención de cada uno de los locales de esta cadena de almacenes. Foto: Nicolás Ríos

Natalia es una de las mujeres que están al frente de una de las tantas tareas que hay en este almacén con esencia familiar. A sus 39 años, madre de dos hijos adolescentes, luego de que la suerte le jugara una mala pasada y se quedara sin trabajo por casi un año, su vida cambió, gracias a un trabajo que la reinsertó, comprendió su contexto, y hoy le permite incluso terminar de estudiar: "Ya estoy por terminar mi carrera de profesorado de Física y este trabajo me ha permitido terminar mis estudios. Tenemos horarios rotativos y siempre podemos hablar y acomodarlos. En mi caso tengo la facilidad de terminar los estudios".

Con una mirada superadora, y que apunta a seguir mejorando su calidad de vida y la de sus hijos, Natalia asegura que no se trata de un simple puesto de trabajo, sino de un lugar donde se siente parte: “Desde un primer momento me vi incluida en esa proyección. Creo que es un proyecto excelente que tiene realmente posibilidades de crecimiento para afianzarse en la provincia y a nivel nacional. Así que yo me veo incluida ahí y me gusta esta posibilidad de crecimiento, de aprender todos los días al trabajar con las personas, con mis compañeras de trabajo o con mis jefes o el gerente o todas las personas que están dentro de la empresa. Todos estamos aprendiendo y eso es motivante".

Frat (2).jpeg Los locales Frat buscan ofrecer una calidad y atención tan cercana, que parezca familiar. Foto: Nicolás Ríos

Hacerse cargo de una casa y todo lo que conlleva

La contratación de mujeres jefas de hogar es parte del perfil que distingue a los almacenes Frat, que buscan una experiencia personalizada y casi familiar para el cliente.

"Hace varios años que estoy separada, así que el sostén principal de mi hogar soy yo. Hace siete meses que estoy en Frat y significó para mí una estabilidad que antes no tenía. A pesar de trabajar hace tanto tiempo en distintos lugares, siempre esa situación de inestabilidad obviamente no traía tranquilidad a mi casa" confesó Natalia, sobre la odisea que le significó el llevar el pan a la casa antes de incorporarse.

En las distintas ofertas laborales, los detalles más finos suelen centrarse en la preparación de la persona, pero la edad no queda en ningún momento en un segundo plano. Salvo en trabajos muy puntuales, es una realidad que a mayor edad es más difícil obtener un empleo y así también lo entiende en parte Natalia: "Estuve unos 10 meses en búsqueda. Sí, es difícil porque, bueno, a mi edad no es fácil. A pesar de que me considero una persona preparada, no es fácil sobre todo si no tenés experiencia. Yo además tengo un título y aun así es difícil a mi edad. Por eso Frat resultó ser una oportunidad muy buena".

Frat (1).jpeg Natalia encontró más que una oportunidad laboral, una posibilidad de crecimiento. Foto: Nicolás Ríos

Frat nació no solo con una idea netamente comercial, sino también con el objetivo social de brindar una mano a las jefas de casa y darles estabilidad económica y ser parte de un lugar que les permita ser ellas, y a través de eso, generar un mejor servicio para los clientes.

"Son todas mujeres de 35 años en adelante. El objetivo con el que está muy comprometido el proyecto es brindar oportunidades laborales a este sector al que no siempre se le da chances de acceder a un trabajo" señaló una vocera del grupo Broda, dueño de Frat.

Frat la propuesta innovadora de la familia Barbera

Con una familia vinculada siempre al ámbito gastronómico, Santiago y Joaquín Barbera apostaron fuerte al comercio de cercanía con perfil de almacén familiar que se diferencie de tanta oferta de súper e hipermercado.

"Esto arrancó porque vimos que la gente tiene la necesidad del local de cercanía, que el almacén ha sido siempre un espacio cálido para la gente, para los vecinos de barrio. Ese concepto quisimos trasladarlo al siglo XXI con los productos y las necesidades que hoy tiene la gente y con la amplitud horaria que hoy necesitamos" consideró Santiago Barbera, Ceo del grupo Broda.

Entre tanta reinvención que han sufrido los comercios a nivel mundial, los hermanos Barbera apuntaron directamente a un detalle del que carecen los comercios más grandes: la cercanía y calidez en la atención.

El compromiso social, la sustentabilidad, productos acordes al cuidado de la salud alimenticia, son algunos de los principios de Frat.

Frat (4).jpeg Desde el grupo Broda, esperan terminar el año con 8 Frat en la provincia. Foto: Nicolás Ríos

"Dentro de nuestro mix de productos ofrecemos siempre opciones más sustentables y locales. Nos gusta mucho darle la posibilidad en góndola al proveedor local y que el cliente pueda elegir lo que más le convenga" aseguró Santiago.

Broda, grupo que conforman ambos hermanos Barbera, recién está en el comienzo de un proyecto con propuestas ambiciosas, como es que los clientes frecuentes puedan visitar el local las 24 horas, siendo habilitados por reconocimiento facial. Hasta el momento son 3 los locales que tienen abierto de 7 a 23, todos los días, y se ubican en Pueyrredón 301, Martín Zapata 205 y avenida San Martín 469 de Ciudad de Mendoza.

Con la idea, y las condiciones dadas, de abrir nuevos puntos de Frat en distintos puntos de la provincia, Joaquín y Santiago prometen continuar con una propuesta donde, además de los productos frescos y de excelencia, la calidad humana y la atención personalizada sea su gran distintivo.