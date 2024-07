Orgullo

Una bromatóloga mendocina llevó al puesto 18 del mundo el aceite de oliva de la Facultad Don Bosco

El aceite de oliva virgen extra de la facultad logró meterse en el ranking The World´s Best Olive Oils 2023/2024. "No podía creerlo, es un orgullo", dijo Lourdes Toujas, responsable de la almazara.