Un zorro merodea por el centro de Mendoza y un vecino lo grabó en video

Apareció en Costanera y Lavalle, como un recordatorio de que la vida es más que los apuros y urgencias que se viven en la ciudad. El video muestra lo que parece ser un zorro gris (lycalopex griseus) moviéndose con soltura entre los autos y el arbolado, probablemente atraído por los alimentos y el calor que brinda la traza urbana en vísperas del otoño.
Como puede verse en las imágenes, el animal estaba retozando por ese transitado lugar cuando comenzaba la mañana de este miércoles. Es común que aparezcan ejemplares en barrios del piedemonte, pero no es tan frecuente verlos en medio de la vorágine humana.
Aquí, el video del encuentro:
¿Qué hace un zorro en la Ciudad de Mendoza?
No son precisamente trámites ni compras. Pero hay un motivo tras la presencia de zorros, un fenómeno cada vez más común que responde, en gran medida, a la notable capacidad de adaptación de estas especies.
Tanto el zorro gris como el colorado -ambos presentes en la región- son capaces de modificar su dieta y hábitos en función de lo que el ambiente les ofrece. En Mendoza y sus inmediaciones encuentran alimento fácil -restos de basura, pequeños roedores, aves domésticas- y, en muchos casos, menos presión de depredadores naturales.
A eso se suma su comportamiento mayormente nocturno y esquivo, que les permite moverse casi invisibles entre calles, acequias y espacios verdes sin entrar en contacto directo con las personas.
Pero además hay causas más profundas. El avance urbano sobre áreas naturales y la fragmentación de hábitats empujan a estos animales a explorar nuevos territorios en busca de agua y alimento. Mendoza, con su oasis irrigado en medio de un paisaje árido, se vuelve así una especie de refugio involuntario. Y lo que parece una rareza -un zorro cruzando la Costanera- es, en realidad, la señal silenciosa de cómo la frontera entre lo salvaje y lo urbano se vuelve cada vez más difusa.