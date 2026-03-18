Un zorro merodea por el centro de Mendoza y un vecino lo grabó en video

Embed - Apareció un zorrito en pleno centro de Mendoza

¿Qué hace un zorro en la Ciudad de Mendoza?

No son precisamente trámites ni compras. Pero hay un motivo tras la presencia de zorros, un fenómeno cada vez más común que responde, en gran medida, a la notable capacidad de adaptación de estas especies.

Tanto el zorro gris como el colorado -ambos presentes en la región- son capaces de modificar su dieta y hábitos en función de lo que el ambiente les ofrece. En Mendoza y sus inmediaciones encuentran alimento fácil -restos de basura, pequeños roedores, aves domésticas- y, en muchos casos, menos presión de depredadores naturales.

zorro gris moquillo potrerillos 2.jpg Un zorro gris retratado en Potrerillos.

A eso se suma su comportamiento mayormente nocturno y esquivo, que les permite moverse casi invisibles entre calles, acequias y espacios verdes sin entrar en contacto directo con las personas.

mapa zorrito en el centro de Mendoza El sitio donde fue avistado el zorro. Muy cerca están el Hospital Central y la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Imagen: gentileza Matías Pascualetti.

Pero además hay causas más profundas. El avance urbano sobre áreas naturales y la fragmentación de hábitats empujan a estos animales a explorar nuevos territorios en busca de agua y alimento. Mendoza, con su oasis irrigado en medio de un paisaje árido, se vuelve así una especie de refugio involuntario. Y lo que parece una rareza -un zorro cruzando la Costanera- es, en realidad, la señal silenciosa de cómo la frontera entre lo salvaje y lo urbano se vuelve cada vez más difusa.