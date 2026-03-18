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Un zorro merodea por el centro de Mendoza y un vecino lo grabó en video

El animal sorprendió a los transeúntes que empezaban su rutina diaria en el centro de Mendoza. Los motivos detrás de la presencia vulpina en el paisaje urbano

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Una captura del zorro que apareció este miércoles en el centro de Mendoza.

Una captura del zorro que apareció este miércoles en el centro de Mendoza.

Apareció en Costanera y Lavalle, como un recordatorio de que la vida es más que los apuros y urgencias que se viven en la ciudad. El video muestra lo que parece ser un zorro gris (lycalopex griseus) moviéndose con soltura entre los autos y el arbolado, probablemente atraído por los alimentos y el calor que brinda la traza urbana en vísperas del otoño.

Como puede verse en las imágenes, el animal estaba retozando por ese transitado lugar cuando comenzaba la mañana de este miércoles. Es común que aparezcan ejemplares en barrios del piedemonte, pero no es tan frecuente verlos en medio de la vorágine humana.

Aquí, el video del encuentro:

Embed - Apareció un zorrito en pleno centro de Mendoza

¿Qué hace un zorro en la Ciudad de Mendoza?

No son precisamente trámites ni compras. Pero hay un motivo tras la presencia de zorros, un fenómeno cada vez más común que responde, en gran medida, a la notable capacidad de adaptación de estas especies.

Tanto el zorro gris como el colorado -ambos presentes en la región- son capaces de modificar su dieta y hábitos en función de lo que el ambiente les ofrece. En Mendoza y sus inmediaciones encuentran alimento fácil -restos de basura, pequeños roedores, aves domésticas- y, en muchos casos, menos presión de depredadores naturales.

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Un zorro gris retratado en Potrerillos.

Un zorro gris retratado en Potrerillos.

A eso se suma su comportamiento mayormente nocturno y esquivo, que les permite moverse casi invisibles entre calles, acequias y espacios verdes sin entrar en contacto directo con las personas.

mapa zorrito en el centro de Mendoza
El sitio donde fue avistado el zorro. Muy cerca están el Hospital Central y la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

El sitio donde fue avistado el zorro. Muy cerca están el Hospital Central y la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Pero además hay causas más profundas. El avance urbano sobre áreas naturales y la fragmentación de hábitats empujan a estos animales a explorar nuevos territorios en busca de agua y alimento. Mendoza, con su oasis irrigado en medio de un paisaje árido, se vuelve así una especie de refugio involuntario. Y lo que parece una rareza -un zorro cruzando la Costanera- es, en realidad, la señal silenciosa de cómo la frontera entre lo salvaje y lo urbano se vuelve cada vez más difusa.

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