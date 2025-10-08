Un truco casero impresionante: cómo puedo limpiar la pantalla del televisor con un filtro de café

televisor y filtros de café Pasa el filtro de café por la pantalla de un lado al otro, sin remover el polvo en círculos.

Para realizar este truco casero vas a necesitar un filtro de café limpio y seco. Pasa el filtro por la pantalla del televisor para remover toda la tierra. Verás cómo el filtro de café quita la suciedad en poco tiempo y sin dañar la pantalla. Puedes realizar este truco casero siempre que el televisor se llenen de pelusas.

¿Con qué productos nunca deberías limpiar las pantallas digitales?

Muchos productos dañan las pantallas electrónicas, al igual que algunos trapos o rejillas. Es importante limpiar y desinfectar las pantallas de los celulares, televisores y computadoras con cierta frecuencia para eliminar los microorganismos, pegotes y restos de polvo.

Para proteger las pantallas y prolongar su vida útil, evita estropajos con filo, esponjas muy rugosas o con metal. Nunca utilices lejía, cloro o lavandina para limpiar las pantallas. Estos productos dañan una cubierta que las pantallas raen de fábrica que se llama "óleo fóbico".

limpiar celular Lee bien las etiquetas de los productos de limpieza, por lo general explican para qué no hay que usarlas.

Nunca utilices algodones o trapos que llenen de pelusa las pantallas. Estos materiales, más que mejorar la limpieza, empeoran el estado de las pantallas y las llenan de pelusa.

Evita líquidos limpiavidrios o productos agresivos. Al limpiar las pantallas con estas sustancias, podemos desgastar y dejar rayones imborrables en la pantalla.

Nunca uses agua micelar, productos desmaquillantes, acetona o quitaesmalte. Este tipo de líquidos es sumamente dañino y puede generar daño permanente en las pantallas.

Finalmente, nunca hay que limpiar las pantallas digitales con sprays desinfectantes o aerosoles invasivos. Utiliza siempre un truco casero, seguro, confiable y chequeado para limpiar cualquier elemento electrónico de la casa.