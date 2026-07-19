Un preso rumano llevó a juicio a Dios: fue condenado a 20 años de prisión y dice que lo dejó desamparado

Sin embargo, este caso es diferente. Va mucho más allá y es prácticamente una situación única. Lo insólito comenzó en el año 2005 cuando un preso rumano con problemas psíquicos, condenado a 20 años de prisión efectiva por homicidio, presentó una demanda judicial contra la deidad suprema por considerar que lo dejó desamparado y en manos del "Diablo".

Según el recluso, Dios no cumplió el contrato que firmó con él en su bautismo.

El sujeto llamado Pavel Mircea argumentó que su bautismo fue un contrato entre él y Dios, que debió alejarlo eficientemente de la tentación. La demanda señalaba que tomaría acciones legales contra Dios, residente en el Cielo, por cometer los crímenes de abuso contra los intereses de la gente, estafas, aceptación de sobornos, tráfico de influencias y ocultamiento.

Lo extraño fue la respuesta de la Fiscalía de Estado, que rechazó la demanda porque “Dios no es una persona y por lo tanto no tiene residencia fija”. Finalmente, al no poder citar al acusado, la Corte de Justicia de Timioara tuvo que desestimar la demanda.