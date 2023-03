Un hombre desapareció hace casi dos meses y sus familiares de San Rafael harán una marcha

Humberto Rodríguez vive en el distrito El Nihuil, de San Rafael, y desapareció el pasado 11 de enero. Se trata de un hombre saludable, inquieto y trabajador. Su familia -tiene seis hijos- pensó que había viajado a visitar a sus parientes en Luján de Cuyo, pero al no poder contactarlo se dieron cuenta que estaba desaparecido, por lo cual realizaron la denuncia y se movilizaron para buscarlo.

Ya realizaron movilizaciones en su propio pueblo, cortando la ruta provincial 180 el 25 de enero, pidiendo más celeridad a las autoridades judiciales y policiales para encontrar rastros del paradero de Humberto. "Hasta ese día no sabíamos ni siquiera qué fiscal tenía nuestra causa, y por eso ese domingo cortamos la entrada al pueblo, y por eso al día siguiente nos llamaron e informaron quien era la fiscal a cargo", informó ofuscada la hija de Rodríguez, Lorena.

"No me interesa que se busquen culpables, sólo quiero que me digan "acá está tu papá", o que nos den alguna certeza sobre donde está. Sólo quiero encontrar a mi papá" "No me interesa que se busquen culpables, sólo quiero que me digan "acá está tu papá", o que nos den alguna certeza sobre donde está. Sólo quiero encontrar a mi papá"

Cuando se cumplió un mes de la desaparición, el 11 de febrero, los familiares y amigos se manifestaron en el centro sanrafaelino, y marcharon desde el Kilómetro Cero, pasaron por la Municipalidad y llegaron hasta los Tribunales.

"Yo no voy en contra de las autoridades ni de nadie, sé que hay cosas que se están haciendo, pero hay otras cosas que se están haciendo en forma muy lenta. Se llevaron el teléfono roto de mi papá -que no lo usaba- y el de mi hermano que vive con él, pero ya hace más de un mes, y aún no hay novedades de nada", se quejó Lorena. Y sumó: "Tampoco sabemos si han logrado sacar información de cámaras, que hemos pedido".

Según su familia, Humberto es un hombre muy dinámico y sano, tanto físicamente como mentalmente. Por ello, al principio pensaron que había viajado a Luján, para visitar parientes y trabajar en la cosecha. Siempre estaba haciendo trabajos manuales de todo tipo, a pesar de tener su jubilación.

Vive con uno de sus seis hijos en El Nihuil, y la última vez que fue visto fue el 11 de enero, cuando su hijo se fue a trabajar y el hombre estaba durmiendo en su cama. Al retornar al mediodía, Humberto ya no estaba.

En la víspera había viajado a la Ciudad de San Rafael, había extraído dinero de un cajero automático y había estado jugando en el casino de un hotel del lugar (Tower) hasta la madrugada, cuando retornó a su casa.

"Mi papá está con su documento y la tarjeta de débito. también tiene la tarjeta de Buttini (empresa de micros), pero no se ha llevado ni ropa ni bolsos", señaló la hija.

Se informó que es amante de la pesca y la caza, pero que "nunca iba solo" a estas actividades. Pese a esto, se buscó intensamente en la zona del dique El Nihuil y en los campos aledaños, sin resultado alguno. Además comentaron que había quedado en ir a pescar con uno de sus nietos, y que tenía que terminar un techo en el que estaba trabajando.

Pese a haber quedado viudo en el 2020, Humberto no sufría depresión ni tomaba ningún tipo de medicación, ya que tiene un organismo saludable, por lo que su desaparición extraña a todo su entorno.