Un estudio revela qué significa que una persona siempre deje la porción más rica de comida para el final

Cuando vas a comer una empanada, qué parte comes primero. Cuando comes un pastel de chocolate, ¿dejas para el final la crema o el bizcocho? Esto no es algo azaroso. Detrás de esta conducta se esconde una explicación avalada y desarrollada por una serie de especialistas.

personas - qué significa.jpg

Preferencias alimentarias y personalidad: qué dice la forma de comer sobre las personas

Un estudio publicado en 2023 por el sitio especializado en psicología Psychology Today, analizó la relación entre preferencias alimentarias y personalidad. Los resultados permiten identificar patrones y promover la alimentación saludable desde los gustos individuales.