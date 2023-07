Un estudio confirmó los beneficios de tomar mate durante la lactancia

El trabajo de investigación se llama “Bebidas no alcohólicas con cafeína y su efecto en la salud mental de las mujeres durante el puerperio. Estudio transversal en Argentina relacionado con la pandemia de Covid-19”, y los integrantes del equipo son Agustín Ramiro Miranda, Mariela Valentina Cortez, Ana Verónica Scotta y Elio Andrés Soria.

El estudio se centró en los efectos de cuatro bebidas que contienen cafeína: gaseosas, té, café y mate. La hipótesis inicial era que todas esas infusiones son psicoestimulantes, por sus componentes bioactivos que estimulan el sistema nervioso central, y -por lo tanto- debían regularse durante el embarazo y el puerperio.

►TE PUEDE INTERESAR: Esto le ocurre al cerebro cuando viajamos

“No podríamos prohibir el consumo de todas estas bebidas. El mate, por ejemplo, es una de las principales fuentes de agua y de antioxidantes en nuestra población. Es además un agente socializante. Teníamos que analizar la relación costo-beneficio”, advirtió Soria.

Por su parte, Scotta agregó que "como equipo de trabajo hace varios años venimos estudiando el mate. Sabemos que es un alimento que proporciona muchos componentes, más allá de la cafeína. Tiene una gran variedad de compuestos cuyos efectos a veces se suman y otras se antagonizan. Los resultados sobre la salud dependerán de todos esos factores”.

El trabajo se realizó en base a una serie de encuestas e indagaron, además, cuestiones socioeconómicas y aspectos vinculados a la salud mental de las puérperas.

El consumo de estas bebidas creció durante la pandemia, aseguraron, y detallaron que el té tuvo, en menor medida, también efectos negativos como el café, y el mate fue a la inversa: “Con la yerba mate mejoraron todos los puntajes para la depresión. A su vez, promovió la lactancia”, agregó Soria.

Lactancia tomar mate beneficios.jpg Un estudio de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba confirmó los beneficios de tomar mate durante la lactancia

El equipo científico aclaró que la intención del estudio no es demonizar algunas infusiones o alentar el consumo abusivo de otras. “Hay estudios que destacan las cualidades del café, pero no en la gestación y en la lactancia. Creemos que en ese contexto hay que tener cuidado. No prohibir, sí tener cuidado”, advirtieron.

►TE PUEDE INTERESAR: Alzheimer: un tercer fármaco abre una "nueva era" en el tratamiento de la enfermedad

Entre las conclusiones, la investigación destacó que el bienestar de la mujer es fundamental para sostener la efectividad en la lactancia. Y alentó a que se realicen nuevos estudios que pongan el foco en la salud mental durante el puerperio.