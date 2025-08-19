Inicio Sociedad Elefante
Un elefante persiguió y aplastó a un turista tras acercarse para intentar tomarse selfie

Un elefante mostró una violenta reacción al perseguir y aplastar a un turista que se acercó para sacarse una selfie. El hombre atacado sufrió graves heridas

Por UNO
Foto gentileza cabecera.mx

Un turista salvó su vida milagrosamente luego de ser perseguido y pisoteado por un elefante después de intentar tomarse una selfie con el animal. El incidente ocurrió en una reserva de vida silvestre y el hombre, que logró sobrevivir a semejante situación fue trasladado a un hospital con graves heridas.

El violento incidente ocurrió en una reserva de vida silvestre Bandipur, en Karnataka, cerca de un templo, en el suroeste de la India. Las imágenes del peligroso suceso mostraban al elefante persiguiendo al hombre, identificado como R. Basavaraju, mientras huye para salvar su vida.

Ataque elefante intruso
Un elefante mostró una violenta reacción al perseguir y aplastar a un turista que se acercó para sacarse una selfie

Basavaraju había ingresado a un bosque restringido antes del encuentro con el animal. El turista afectado aparentemente se acercó demasiado a un elefante salvaje que se encontraba alimentándose de zanahorias junto a la carretera, cerca de un templo.

El video muestra al elefante cruzando la calle en persecución de Basavaraju, quien cae al asfalto, por lo que el elefante lo atrapa y lo pisotea varias veces, quitándole los pantalones y la ropa interior antes de alejarse.

Afortunadamente, el turista logró sobrevivir al ataque, aunque fue trasladado por una ambulancia a un hospital cercano con heridas graves. Según un testigo, Daniel Osorio, el elefante estaba comiendo zanahorias cuando el turista se acercó para tomar la selfie. El elefante se sintió provocado por el destello brillante del flash y atacó al turista, según publicó el medio británico Daily Mail.

A Basavaraju le impusieron una multa de 25.000 rupias (unos 285 dolares) y le ordenaron hacer un video confesando sus acciones, admitiendo además que su comportamiento fue causado por falta de conocimiento sobre reglas de seguridad de la reserva silvestre.

Ataque elefante reserva
El turista que fue atacado por el elefante en la reserva del parque Bandipur sufrió graves heridas y fue llevado a un hospital

A su vez, el Departamento Forestal de Karnataka manifestó a través de un escrito que "estas acciones imprudentes no sólo ponen en peligro vidas humanas sino que también provocan un comportamiento animal impredecible y peligroso".

Esta ciudad de India posee aproximadamente unos 30.000 elefantes salvajes, superando a cualquier otro país, y alberga al 60% de la población mundial de elefantes asiáticos.

