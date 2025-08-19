Un elefante persiguió y aplastó a un turista tras acercarse para intentar tomarse selfie

El video muestra al elefante cruzando la calle en persecución de Basavaraju, quien cae al asfalto, por lo que el elefante lo atrapa y lo pisotea varias veces, quitándole los pantalones y la ropa interior antes de alejarse.

Afortunadamente, el turista logró sobrevivir al ataque, aunque fue trasladado por una ambulancia a un hospital cercano con heridas graves. Según un testigo, Daniel Osorio, el elefante estaba comiendo zanahorias cuando el turista se acercó para tomar la selfie. El elefante se sintió provocado por el destello brillante del flash y atacó al turista, según publicó el medio británico Daily Mail.

A Basavaraju le impusieron una multa de 25.000 rupias (unos 285 dolares) y le ordenaron hacer un video confesando sus acciones, admitiendo además que su comportamiento fue causado por falta de conocimiento sobre reglas de seguridad de la reserva silvestre.

Ataque elefante reserva El turista que fue atacado por el elefante en la reserva del parque Bandipur sufrió graves heridas y fue llevado a un hospital Foto gentileza rosario3.com

A su vez, el Departamento Forestal de Karnataka manifestó a través de un escrito que "estas acciones imprudentes no sólo ponen en peligro vidas humanas sino que también provocan un comportamiento animal impredecible y peligroso".

Esta ciudad de India posee aproximadamente unos 30.000 elefantes salvajes, superando a cualquier otro país, y alberga al 60% de la población mundial de elefantes asiáticos.