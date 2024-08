Un descubrimiento revela la sensación opuesta al déja vù, y es muy extraña

El descubrimiento que puede explicar el fenómeno más extraño

deja-vu.jpg En la película Matrix, un déja vù era una falla en la computadora que controlaba a los humanos. Para quienes llegaron al nuevo descubrimiento, el jamais vu es más extraño todavía.

Un nuevo estudio se dedicó a investigar este sentimiento, que tiene que ver con cómo funciona nuestra memoria. Chris Moulin y Akira R. O’Connor, dos de los autores de la investigación, explicaron en el portal Live Science que "no sabemos mucho sobre el jamais vu. Pero supusimos que sería bastante fácil de inducir en el laboratorio. Si simplemente le pides a alguien que repita algo una y otra vez, a menudo descubrirá que pierde sentido y es confuso".

El experimento consistió en pedirles a 94 estudiantes que escribieran una y otra vez alguna de 12 palabras, algunas más simples, como puerta, y otras más complejas. Los investigadores les indicaron que podían dejar de copiar las palabras por tres motivos: porque se sentían extraños, porque les dolía la mano o porque se aburrían.

El 70% de los participantes dejó de escribir al menos una vez debido a la primera opción, porque la palabra había perdido el sentido. Esto sucedió luego de un minuto de repetir la palabra, cerca de 3 veces, y principalmente con palabras familiares, no complejas. Otro experimento consistió en repetir el artículo inglés "the". En ese caso, solo 55% de los participantes dejaron de escribir por el jamais vu, pero los que lo hicieron demoraron menos repeticiones, solo 27.

Cómo se siente un jamais vu

vu.webp El jamais vu se puede dar en situaciones tan cotidianas como ir manejando el auto.

Las personas que estuvieron en el experimento describieron sus experiencias como que las palabras "pierden su significado cuanto más las miras" hasta "parecían perder el control de la mano" y el favorito de los investigadores: "No parece correcta, casi parece que no es realmente una palabra, pero alguien me está engañado para hacerme pensar que sí lo es".

Luego del experimento, los científicos concluyeron que el jamais vu es una señal para ti de que algo se ha vuelto demasiado automático o repetitivo. Nos ayuda a "salir" de nuestro procesamiento actual, y la sensación de irrealidad es, de hecho, una comprobación de la realidad.

Según explicaron, "nuestros sistemas cognitivos deben permanecer flexibles, permitiéndonos dirigir nuestra atención a donde sea necesario en lugar de perdernos en tareas repetitivas durante demasiado tiempo".