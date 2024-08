El descubrimiento que genera preocupación

El estudio, realizado en Australia, reclutó a 273 mujeres jóvenes, usuarias de TikTok, de entre 18 y 28 años. Estas participantes fueron divididas en dos grupos: uno expuesto a contenido relacionado con anorexia, dietas y ejercicios, y otro que visualizó contenido neutro, como videos de naturaleza y cocina.

Los resultados mostraron una disminución significativa en la satisfacción con la imagen corporal en ambos grupos, pero fue más pronunciada en el grupo expuesto a contenido de dieta extrema y "pro-anorexia". Además, estas participantes mostraron un aumento en la internalización de los estándares de belleza, lo que indica que, al aceptar estas normas externas, la percepción de su propio cuerpo se deteriora.

Exposición prolongada

El estudio también encontró que las jóvenes que utilizaban TikTok por más de dos horas diarias tendían a mostrar comportamientos alimentarios más desordenados, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa.

Sin embargo, aquellas que pasaban entre dos y tres horas al día en la plataforma presentaron síntomas cercanos al umbral clínico de trastornos alimentarios, lo que sugiere una posible correlación entre el uso intensivo de TikTok y la predisposición a estos problemas.

En la investigación, publicada en el portal PLOS ONE, destacaron con preocupación que el control sobre el contenido que los usuarios ven en TikTok es limitado.

La mayoría del tiempo, los usuarios exploran su página personalizada "For You" (Para Ti), diseñada por un algoritmo que puede exponerlos a contenido dañino sin que lo busquen explícitamente. En el estudio, el 64% de las participantes informó haber visto contenido relacionado con trastornos alimentarios en sus páginas "For You", lo que resalta la falta de control que los usuarios tienen sobre lo que consumen.