Un cóndor andino fue hallado muerto con 11 perdigones por los efectos de un escopetazo

cóndor muerto necropsia.jpg

De qué murió el cóndor andino

Según los especialistas de la fundación, el ave tenía 11 perdigonazos, lo que le produjo una hemorragia interna, la ruptura de su hígado y otras lesiones.

radiografía cóndor 1.jpg Radiografía del cóndor andino donde se muestran los perdigones

Los profesionales de la Fundación Cullunche publicaron en su perfil de Instagram las fotos de la autopsia, y manifestaron que "no queremos imaginarnos el sufrimiento de este magnífico e imponente animal que pesaba 14 kilos”.

Hipótesis acerca de quién mató al cóndor andino

Según explicó Jennifer Ibarra, quien dirige la fundación Cullunche y es referente provincial en cuanto a protección de la fauna silvestre, no hay un indicio claro de lo que ocurrió con el cóndor andino hallado muerto en la zona de Potrerillos.

Sin embargo, realizó algunas hipótesis que, por supuesto, no están comprobadas.

Según lo que pudo inferir, el cóndor podría haber sido asesinado por un paseante o una persona que fortuitamente se encontrara en la zona tirando al estilo "cazador deportivo", es decir, por el simple hecho de matar.

también puede haber ocurrido que alguna persona que cuida ganado, o que posee animales pequeños, como cabras, por ejemplo, tenga a creencia que los cóndores matan para comer.

"El cóndor andino no mata para comer, sino que come animales muertos, tampoco roba ganado de ningún tipo, porque no tiene garras -sus patas son como las de una gallina o un pavo- y menos se lleva animales con el pico".

Cabe destacar que a la gente que reside en la zona, se le ha solicitado que esté atenta para detectar cualquier anomalía o situación extraña por el lugar.

►TE PUEDE INTERESAR; El censo de cóndores detectó a 111 ejemplares en áreas protegidas de Mendoza

Área protegida para el cóndor andino

Además, calificaron como “inaceptable” que en un área protegida como el Cordón del Plata y zonas que poseen las mismas condiciones de preservación de la vida silvestre -Potrerillos y Las Vegas, entre otras- haya gente que se dedique a envenenar animales y a dispararles.

Pedimos que se denuncien delitos contra la fauna silvestre Pedimos que se denuncien delitos contra la fauna silvestre

Además, la Fundación Cullunche agradeció a los mendocinos que hallaron el cóndor: Camila Zambruno y Víctor Lavalle.

condor muerto 2.jpg En la fundación Cullunche se le realizó la necropsia al cóndor andino asesinado de un escopetazo

“Ellos dieron aviso a la fundación, luego se advirtió del hallazgo a Guardaparques y personal del Departamento de Fauna, quienes rescataron el cuerpo del cóndor para realizarle la autopsia", contaron.

A una semana del vuelo de Ángel

Quienes conforman la Fundación Cullunche se lamentaron por tener que realizar una autopsia a un cóndor acribillado, porque la semana anterior, habían sido hacedores y testigos de una situación totalmente opuesta.

Ellos realizaron la rehabilitación de Ángel, el cóndor que fue devuelto a la cordillera la semana pasada y cuyas imágenes en pleno vuelo recorrieron el país.

“Es triste e indignante para nosotros”, el hecho de tener que realizar una autopsia a un cóndor andino.

►TE PUEDE INTERESAR: Un cóndor fue liberado en el parque Cordón del Plata tras rehabilitarlo de una intoxicación