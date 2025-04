Un chico de 12 años fue atacado por otros alumnos en una escuela y le rompieron la cabeza

A pesar de que los adolescentes que lo golpearon intentaron escapar, finalmente fueron capturados por la policía y la fiscal Alejandra Piqué, a cargo del caso, estableció que los agresores sean trasladados a un instituto de menores.

En ese sentido, el caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y fue caratulado como homicidio en grado de tentativa.

Agresión escuela alambrado.jpg Un menor de 12 años fue atacado a patadas en una escuela por otros tres adolescentes en un recreo para quitarle las golosinas Foto a24.com

De acuerdo a las investigaciones, el más comprometido es el atacante de 17 años, debido a que la edad de imputabilidad penal es de 16 años. Por esta situación, el resto de los agresores por la edad son inimputables y no podrán afrontar un juicio aunque continuarán privados de la libertad.

"Le hicieron pagar el derecho de piso", dijo la madre

Jael Aponte, la madre del nene de 12 años atacado por otros tres alumnos en la Escuela Secundaria N.º 13 de General Rodríguez, se refirió a la grave situación que vivió su hijo, quien en las últimas horas fue intervenido quirúrgicamente para reparar el hundimiento de cráneo que le causó la agresión.

"Le hicieron pagar el derecho de piso porque hace un mes que está en el colegio. Hace una semana lo habían amenazado y llevamos cuatro meses en este barrio", dijo la mujer en declaraciones Clarín.

La mamá del menor indicó que "le pegaban trompadas en la nuca cuando corría y lo quisieron rematar con esa patada en la frente”.

Agresión escuela mamá.jpg La mamá del chico atacado por otros alumnos dijo que a su hijo le hicieron pagar el derecho de piso Foto gentileza clarin.com

La mujer explicó que "Brian está consciente pero habla mal" y contó por la tarde lo operaron para colocarle en la cabeza una prótesis de titanio.

Además indicó que los atacantes "no querían golosinas. Mi hijo les dice que se dejen de joder, se da vuelta y los ignora. Ahí lo agarran para que no corra, logra escapar y corre más, pero vuelven a agarrarlo y lo rodean. No pudo llegar hasta la Preceptoría. Lo desmayaron de una patada”.

Por otra parte, Aponte pidió que la escuela se haga cargo de la situación, y que hagan el cierre como corresponde porque hay un sector del alambrado que está abierto, y por ese lugar entran y salen como quieren.