Ulpiano Suarez retomó la iniciativa de cocheras subterráneas para descongestionar el Centro

Conseguir un lugar para estacionar en el Centro de la Ciudad de Mendoza es hoy toda una aventura cuando no un dolor de cabeza. Si no se tiene la suerte de encontrar un espacio justo cuando un auto se va, se puede estar un largo rato dando vueltas. Y así y todo no tener éxito. Por eso la idea de las cocheras subterráneas, conocida en 2019, ha sido reflotada por Ulpiano Suarez.