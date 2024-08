Tu pareja habla dormida: qué significa según la psicología

Pareja, dormir.jpg

Hablar dormido, técnicamente conocido como "somniloquia", es un trastorno del sueño que se presenta en personas de todas las edades, aunque es especialmente prevalente en niños y adolescentes. A pesar de su frecuencia, muchas personas no saben realmente qué significa o cómo interpretarlo.

¿Qué significa que tu pareja hable al dormir?

Cuando tu pareja habla dormida, lo primero que puede pasar por tu mente es tratar de buscar un significado en sus palabras. Sin embargo, los expertos en psicología sugieren que, en la mayoría de los casos, no hay un significado profundo detrás de lo que se dice durante el sueño. La somniloquia es considerada un trastorno del sueño no peligroso, que ocurre comúnmente durante las primeras fases del sueño ligero, cuando el cerebro todavía no está completamente desconectado de la realidad consciente.

Qué significa hablar dormido.jpg

Las palabras que se pronuncian mientras se duerme suelen ser incoherentes y, a menudo, son simples repeticiones de eventos o pensamientos del día. Esto significa que lo que tu pareja dice durante el sueño puede no tener relación directa con sus pensamientos o emociones conscientes. Es más probable que sea una mezcla de recuerdos, asociaciones libres y fragmentos de sueños que, en su mayoría, no tienen un mensaje coherente.

Sin embargo, en algunos casos, hablar dormido puede estar relacionado con un nivel elevado de estrés o ansiedad. Si notas que tu pareja habla en el sueño con frecuencia y lo hace de manera angustiante o agresiva, podría ser un reflejo de preocupaciones o tensiones no resueltas en su vida diaria. En estos casos, es recomendable prestar atención a otros signos de malestar emocional, como dificultad para conciliar el sueño, cambios de humor o comportamientos inusuales durante el día.