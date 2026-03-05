El truco para saber si tu pareja te miente o es infiel

Pedir el relato a la inversa: si sospechás de una explicación, pedile a la persona que te cuente los hechos desde el final hacia el principio.

El porqué: quien dice la verdad tiene los recuerdos grabados de forma sensorial y cronológica, pero puede saltar en el tiempo sin problemas. El mentiroso suele memorizar un guion lineal; si lo sacás de ese orden, su estructura colapsa.

Las 5 señales de alerta: posible mentira o compañero infiel

Más allá de una mentira puntual en la pareja, la infidelidad suele venir acompañada de un cambio en el patrón de comportamiento. Según portales especializados en psicología, estas son las señales de alarma:

Obsesión por la privacidad tecnológica: si antes el celular estaba sobre la mesa y ahora no lo suelta ni para ir al baño, o si cambió las claves de acceso de forma repentina, hay un "muro" nuevo que antes no existía.

Modificaciones en la rutina y horarios: “reuniones de último momento” o nuevas actividades que no permiten la compañía del otro son clásicos indicadores de que el tiempo se está invirtiendo en otro lugar.

Cambio en el deseo sexual: puede manifestarse de dos formas: un desinterés repentino o, curiosamente, un aumento de la actividad por sentimiento de culpa o por la "activación" que produce la relación paralela.

Afectividad distante o defensiva: cuando alguien oculta algo, suele estar a la defensiva. Ante una pregunta simple como “¿qué tal tu día?”, la respuesta puede ser un ataque: “¿Por qué me controlás?”.

Cuidado personal repentino: un cambio radical de look, anotarse al gimnasio de golpe o comprar ropa interior nueva sin motivo aparente suelen ser señales de que se busca impresionar a alguien externo.

La intuición vs. la paranoia en la pareja

Es fundamental distinguir entre una corazonada basada en hechos y la inseguridad personal. Los expertos advierten que la ansiedad puede jugarnos una mala pasada, por lo que antes de confrontar en la pareja, es vital observar si estos cambios son sostenidos en el tiempo y no un hecho aislado por estrés laboral o problemas personales.

En definitiva, la mentira tiene patas cortas, pero para verlas, a veces hace falta agudizar el oído y prestar menos atención a lo que dicen y más a cómo lo dicen.