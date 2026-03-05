Ser infiel: descubrió una nota que le dejó una compañera de trabajo a su novio

La nota, aparentemente sencilla pero contundente, decía: “Me gustás un montón, me da miedo decírtelo”. Sin embargo, lo que más incomodó a Evelyn fue la parte final, donde se proponía un encuentro: “El jueves a las 13:10 nos encontramos en la terraza del 8″.

El mensaje de texto rápidamente circuló por X (ex Twitter) y TikTokç, generando todo tipo de comentarios.

La reacción de la novia no se hizo esperar. Lejos de guardarse la duda, expuso la situación buscando la opinión de los internautas: ¿Es un gesto inocente de una amiga del trabajo o una declaración de guerra encubierta?

infiel1

Las redes se dividieron: ¿tóxica o precavida?

Como era de esperar, el posteo acumuló miles de reproducciones y comentarios, dividiendo las aguas entre los usuarios:

El equipo “Alerta Roja”: muchos usuarios sostuvieron que ese tipo de mensajes son "marcaciones de territorio" y que nadie escribe que alguien es "especial" sin una intención romántica detrás.

El equipo "Inocencia": otros argumentaron que se ha perdido el compañerismo y que podría tratarse simplemente de un regalo de cumpleaños o un agradecimiento por un favor laboral.

La tendencia que no para

Este caso se suma a la larga lista de “escándalos de oficina” que escalan a las redes sociales, donde la privacidad parece ser un concepto del pasado.

Este tipo de historias suelen replicarse con fuerza, ya que ponen sobre la mesa un tema universal: la confianza en la pareja y los “fantasmas” que aparecen en el ámbito laboral.

Hasta el momento, no trascendió si hubo ruptura o si el “regalito” tenía una explicación lógica, pero lo cierto es que la compañera de trabajo ya se ganó el título de la villana -o la incomprendida- de la semana en el mundo digital.