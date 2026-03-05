Ser infiel: descubrió una nota que le dejó una compañera de trabajo a su novio

El límite entre la buena onda laboral y la provocación suele ser una línea muy delgada, y una joven argentina terminó de comprobarlo. Lo que parecía un día normal, se transformó en un fenómeno viral cuando la protagonista de esta historia descubrió un papelito en el auto de su novio infiel.
El caso sucedió a principios de 2025 y se volvió viral en cuestión de segundos, dado que la gente se interesa mucho cuando hay una historia que involucra un caso de alguien infiel enfrente.
¿Novio infiel?: el mensaje de la discordia
La nota, escrita por una compañera de trabajo de su novio, no buscaba coordinar una planilla de Excel ni avisar sobre una reunión de Zoom. El tono, mucho más personal, encendió las alarmas:
La nota, aparentemente sencilla pero contundente, decía: “Me gustás un montón, me da miedo decírtelo”. Sin embargo, lo que más incomodó a Evelyn fue la parte final, donde se proponía un encuentro: “El jueves a las 13:10 nos encontramos en la terraza del 8″.
El mensaje de texto rápidamente circuló por X (ex Twitter) y TikTokç, generando todo tipo de comentarios.
La reacción de la novia no se hizo esperar. Lejos de guardarse la duda, expuso la situación buscando la opinión de los internautas: ¿Es un gesto inocente de una amiga del trabajo o una declaración de guerra encubierta?
Las redes se dividieron: ¿tóxica o precavida?
Como era de esperar, el posteo acumuló miles de reproducciones y comentarios, dividiendo las aguas entre los usuarios:
- El equipo “Alerta Roja”: muchos usuarios sostuvieron que ese tipo de mensajes son "marcaciones de territorio" y que nadie escribe que alguien es "especial" sin una intención romántica detrás.
- El equipo "Inocencia": otros argumentaron que se ha perdido el compañerismo y que podría tratarse simplemente de un regalo de cumpleaños o un agradecimiento por un favor laboral.
La tendencia que no para
Este caso se suma a la larga lista de “escándalos de oficina” que escalan a las redes sociales, donde la privacidad parece ser un concepto del pasado.
Este tipo de historias suelen replicarse con fuerza, ya que ponen sobre la mesa un tema universal: la confianza en la pareja y los “fantasmas” que aparecen en el ámbito laboral.
Hasta el momento, no trascendió si hubo ruptura o si el “regalito” tenía una explicación lógica, pero lo cierto es que la compañera de trabajo ya se ganó el título de la villana -o la incomprendida- de la semana en el mundo digital.