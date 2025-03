Trozar el pollo: un carnicero mostró cómo hacerlo y el video se hizo viral

Marito, el joven carnicero que se autodefine como “tu carnicero amigo” comparte información y anécdotas en su cuenta de TikTok. El carnicero tiene más de 1,5 millones de seguidores en TikTok y están atentos a sus recomendaciones y aprenden cómo aplicarlas en las preparaciones de cada día.

“Hoy una señora me dijo: ‘Marito, yo no sé si vos hiciste el video, pero por favor, enseñame a cortar el pollo porque yo no entiendo nada y lo meto así como viene en el horno”, contó el carnicero ante de explicar su método para trozarlo.

redes pollo Marito.jpg Un carnicero mostró cómo trozar el pollo de manera correcta y su recomendación se hizo viral en TikTok

De acuerdo a lo que compartió, explicó que al momento de comprar hay que pedirle al carnicero o pollero que coloque el pollo en posición vertical antes de apoyarlo en la balanza para que caiga todo el líquido que tiene adentro “porque a veces viene con hielo en la bolsa y está lleno de agua, entonces esto es un montón de peso extra”, comentó "tu carnicero amigo".

Cómo trozar el pollo de forma correcta

Al explicar cómo trozar el pollo de manera correcta, Marito empezó por las patas. El truco para no fracasar, es identificar los huesos claves que se van a separar del resto del pollo. El cuchillo debe estar bien afilado y siempre se deben realizar los cortes al ras del hueso.

Al continuar su explicación fue después a separar la suprema: “Lo primero que tenés que hacer es sacar la piel”, explicó en el video de manera lenta para que sus seguidores puedan aprender el modo de trozar el pollo sin equivocarse. Después partió el pollo al medio para separar con el cuchillo las pechugas del hueso.

redes pollo patas.jpg Para trozar el pollo de manera correcta es necesario conocer sus partes y tener un cuchillo bien afilado

Una recomendación importante de Marito fue cortar el pollo despacio con el cuchillo, sin hacer fuerza con las manos, las que utiliza solo para ayudar a hacer los cortes correctamente. “La carcaza la podes usar para hacer una sopa”, fue la recomendación del joven.

Finalmente fue por las alitas, una parte que muchos eligen al momento poner el pollo en la mesa: “Las cortás al ras del hueso, agarrando la mayor cantidad de carne que puedas de la espalda”, indicó Marito.

Para terminar, explicó que “esta es la manera más simple de cortar el pollo”, y en su intento de que sus seguidores cuiden el bolsillo, sugirió: “Si compras el pollo por separado, siempre te va a salir más caro”.