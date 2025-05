Tripadvisor destacó a la provincia entre los mejores destinos gastronómicos del mundo

El título Best of the Best de los Travellers’ Choice Awards celebra el más alto nivel de excelencia en viajes, también en gastronomía. Lo otorga a quienes reciben un gran volumen de críticas y opiniones extraordinarias, por parte de su comunidad, durante el último año. Cabe destacar que, entre 8 millones de destinos y establecimientos que forman parte de sus listados, menos de 1% logra este hito.