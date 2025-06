Tras la maternidad, Gisela Campos vuelve a su primer amor por la pantalla de El Siete

Gisela Campos y Matías Pascualetti hacen el magazine de El Siete "Gise y Vos" Gisela Campos hará su priograma en El Siete acompañada por el periodista y movilero de Radio Nihuil, Matías Pascualetti. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

El programa contará con diversas secciones que abordan temáticas variadas, desde la solidaridad y el bienestar hasta la moda y las finanzas personales.

Los segmentos del nuevo programa de Gisela Campos

Habrá espacio para "Pequeños Grandes Gestos", historias inspiradoras de empatía y amor; "El Perchero", consejos de estilo y tendencias de moda; "Modo Bienestar", un consultorio con información confiable sobre salud física, mental y emocional; y "Sano y Sabroso" cargado de recetas nutritivas y equilibradas para toda la familia; entre otros momentos destacados.

Para eso, Gisela Campos no estará sola. Volverá a compartir pantalla con Matías Pascualetti, reconocido periodista de Radio Nihuil que en la calle lo llaman "Pascua". El movilero estuvo con Gisela en el Noticiero 7 del mediodía durante pandemia.

Volver con este programa es como volver al primer amor. El magazine es es un formato que me permite más ser yo, divertirme siendo yo misma y siento que es donde puedo dar más. Volver con este programa es como volver al primer amor. El magazine es es un formato que me permite más ser yo, divertirme siendo yo misma y siento que es donde puedo dar más.

Además, la conductora tendrá dos expertos en la cocina para guiar sus pasos de esta "sobremesa televisiva". Ellos son los chefs Flavio Eglez y Gerardo Domínguez.

Gisela Campos vuelve a El Siete con un "gran equipo humano"

Gisela destaca la importancia de la conexión humana en este nuevo proyecto de El Siete, que con este programa completará media jornada de contenidos locales en su pantalla en vivo: a las 12 "Noticiero 7-Edición Mediodía", a las 14.30 "Gise y Vos", a las 16 "Sentí la Tarde", a las 17 "Tardes de ReMate", a las 18.30 "Pará Todo" y a las 20.30 "Noticiero 7-Edición Central". Los miércoles se suma "Séptimo Día" a las 22.

"Queremos que el programa sea una extensión más de la casa de nuestros televidentes y que podamos conectarnos y charlar de todos los temas sin apuro, cafecito de por medio, como una buena sobremesa familiar", propone Gisela Campos.

Para lograrlo, el foco está puesto en el equipo. Y sobre todo, en el grupo humano de este equipo de profesionales que hacen "Gise y Vos".

Gisela Campos con los cocineros de su programa "Gise y Vos" Flavio Eglez y Gerardo Domínguez, y Gabriela Pellegrino de Grupo Huentala Gisela Campos junto a los chefs Flavio Egles y Gerardo Domínguez, y la RRPP del Grupo Huentala Gabriela Pellegrino, al terminar el rodaje de la apertura del programa. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

La parte humana es fundamental, trabajar con buena gente, con personas respetuosas, talentosas y de gran corazón es lo que nos permite disfrutar el proyecto desde su gestación y asegurar que vamos a darlo todo para que el público nos elija cada mediodía. La parte humana es fundamental, trabajar con buena gente, con personas respetuosas, talentosas y de gran corazón es lo que nos permite disfrutar el proyecto desde su gestación y asegurar que vamos a darlo todo para que el público nos elija cada mediodía.

Gisela Campos estará acompañada por un equipo que incluye a Matías Pascualetti en la co-conducción y en móviles, y a los chefs Flavio Eglez y Gerardo Domínguez en la sección de cocina. La producción general y ejecutiva está a cargo de Verónica Tripiana, con la asistencia de Aldana Fuligna Sperdutti y Ayelén Bueno.

Respecto a su compañero de pantalla, Matías Pascualetti, Gisela no escatima en elogios: "Mati me parece un valor que tenemos impresionante, súper inteligente, que tiene el ego bien colocado, aparte súper versátil. Se mueve desde la formalidad al humor sin caretas, es muy gracioso y aparte es una persona sumamente humana, me encanta".

La conexión entre ambos, forjada durante su tiempo juntos en el noticiero del mediodía en pandemia, promete ofrecer una gran química a la audiencia de El Siete.

"Gise y Vos" se mete en la sobremesa de los mendocinos

Para Gisela Campos, este programa le permitirá conjugar el entretenimiento que rememoran a sus inicios con "Ganá con Gisela" o "Tardes compartidas" con temas de actualidad que venía presentando en el "Noticiero 7 Central".

"La televisión en vivo de un canal como El Siete que tiene toda la tecnología y el recurso humano para estar donde está la noticia nos permitirá cubrir lo que esté pasando en la calle, lo urgente que tan bien conoce Matías Pascualetti, pero presentándolo de una forma distinta", anticipa la conductora y locutora mendocina.

Gisela Campos y Matías Pascualetti hacen el magazine de El Siete "Gise y Vos" Gisela Campos y Matías Pascualetti van a fondo con este magazine que se propone conquistar las siestas mendocinas. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Y confirma que "Gise y Vos" se enfocará en temas de servicios para la audiencia mendocina. "Vamos a tocar todo lo que la gente espera, esos temas que se hablan en la sobremesa, temas de salud, de economía, de cocina", detalla.

Dispuesta como siempre a dialogar con las personas que están del otro lado de la pantalla, Gisela Campos desea que "nos lleguen muchas historias de vida que nos inspiren para nuestras propias vidas, quiero conocerlas para compartirlas en el programa porque de esas historias siempre surgen ejemplos de empatía, solidaridad y amor, valores fundamentales para nuestras propias vidas".

Volver a El Siete después de la maternidad

Todavía movilizada por la maternidad -trajo al mundo a Guillermina el 28 de enero pasado-, Gise adimite: "Ay, seguro me costará al principio, pero tenía ganas de volver", al reflexionar sobre su retorno a la televisión después de haber sido mamá por primera vez.

Sin embargo, rápidamente agrega: "A las dos nos hará bien, no está bueno que esté encima de ella todo el día, además no voy a dejar de trabajar así que está bueno que me vea haciendo lo que me hace feliz ya de chiquita".

Embed - Muy Pronto vuelve "GISE y VOS"

Estas palabras no solo revelan el inmenso amor por su hija, a quien describe cariñosamente como "lo más", sino también la firme convicción de ser un modelo de mujer realizada para ella. "Sin dudas es mi versión mejorada", remata la conductora de El Siete, canal donde se formó y que siente como "mi segundo hogar".

Pascualetti y su debut en un magazine por El Siete

Por su parte, Matías Pascualetti comparte la emoción por este nuevo desafío y define el concepto del programa como "la sobremesa de los mendocinos".

"Con Gisela compartimos mucho en pandemia, cuando hacíamos el noticiero del mediodía en El Siete", recuerda Pascualetti sobre la buena relación laboral y humana que los une. "Siempre tuvimos la mejor onda, y siempre quedaba ahí como el pendiente de hacer algo más juntos, y ahora que se dio la oportunidad no íbamos a desaprovecharla", comenta el periodista, conductor radial y movilero de Radio Nihuil.

El rol de Matías en "Gise y Vos" será dinámico, participando en la co-conducción y también realizando móviles, manteniendo así su cercanía con la gente, una característica que el público valora en él. "El programa va a tener mucho de eso, de tratar de estar cerca de la gente de alguna u otra forma", afirma Pascualetti, destacando iniciativas como "cambiarle el día a una persona" sin querer dar más detalles.

Matías Pascualetti se prepara para el magazine de El Siete "Gise y Vos" con Gisela Campos Matías Pascualetti tiene 41 años, es periodista de Radio Nihuil y ahora acompañará a Gisela Campos en su nuevo programa. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Sobre su estilo, Pascualetti (41) se esfuerza por aportar "buena onda y simpatía" al periodismo, incluso en temas serios y en cualquiera de sus formatos. "Siempre lo que trato es de tener ese espíritu de buena onda y repentino de que está hablando de algo y poder salir con algún chiste, de ser distendido", explica el profesional, también especializado en deportes, que a la conducción de "Informe Nihuil" a partir de este lunes sumará su participación televisiva en el programa de Gisela Campos.

Gisela Campos y Matías Pascualetti hacen el magazine de El Siete "Gise y Vos" Matías y Gisela se divierten mucho juntos y eso buscarán transmitirlo en el nuevo programa de El Siete. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Además, Matías celebra la apuesta del canal por la programación en vivo, que les permitirá "mostrar esa noticia que esté sucediendo, sea lo que sea".

Con la vuelta de Gisela Campos a la pantalla y la incorporación de un equipo que promete cercanía y dinamismo, "Gise y Vos" se perfila como una propuesta fresca y auténtica para las siestas de El Siete, buscando consolidarse como un punto de encuentro y compañía para los hogares mendocinos.