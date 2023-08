Tras el robo en manada en una carnicería de Las Heras el dueño evalúa no volver a abrir el negocio

El comerciante dialogó con Radio Nihuil, y explicó cómo sucedieron los hechos y qué es lo que evalúa hacer de ahora en adelante.

carnicería Mignani 1.jpg El robo más grande de los dos perpetrados contra las carnicerías de Javier Mignani, fue en el más cercano al supermercado Átomo. Este no pudo abrir sus puertas, porque lo desvalijaron Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

Cómo sucedieron los robos del sábado

Mignani contó que cerca de las 15 del sábado, ya había cerrado las dos carnicerías que se encuentran a pocas cuadras del supermercado Átomo Central, ubicado en San Martín e Independencia, de Las Heras.

Fue por una advertencia de uno de los empleados, que le dijo "está todo muy pesado acá, quieren entrar al Átomo". Mignani comprobó que efectivamente, había una gran cantidad de gente en el exterior de ese comercio y bajó las persianas de las carnicerías.

Los empleados se fueron y a los 20 minutos, un grupo de gente rompió la puerta de la carnicería para ingresar. El negocio no estaba abierto. Esto ocurrió a las 15.30 .

Una vez dentro del local, no sólo robaron toda la mercadería, sino que rompieron las instalaciones.

"Rompieron todas las exhibidoras y las cámaras de seguridad, además se llevaron hasta las balanzas" "Rompieron todas las exhibidoras y las cámaras de seguridad, además se llevaron hasta las balanzas"

De todas maneras y a pesar del destrozo de las cámaras, las grabaciones existen y Mignani ya se las entregó a la Policía.

Luego, a las 19.30, un grupo mucho más organizado de gente, ingresó a la otra carnicería que el comerciante tiene sobre la calle Independencia.

El comerciante aclaró que hay videos en los que se ve a unas veinte personas, entre los cuales muchas mujeres y jóvenes, que llegaron en una camioneta, todos juntos y levantaron la persiana, que en un primer momento se había trabado.

Lograron destrabarla, la subieron y muchos de los participantes se metieron por debajo y comenzaron a robar. Pero no pudieron llevarse demasiado porque llegó la policía.

Los mayores destrozos y mercadería robada ocurrieron en el primero de los locales, que está más próximo al Átomo. En el segundo sólo se llevaron lo que estaba cerca de la puerta y no alcanzaron a romper las instalaciones.

Por la impotencia y el miedo, evalúa no volver a abrir sus carnicerías

No es la primera vez que este comerciante es víctima de hechos de inseguridad. Ya le han robado aproximadamente 20 veces, según sus propios cálculos. Contó que en algunas oportunidades denunció y en otras no, porque las denuncias "no llegaron a buen puerto".

En los anteriores hechos de inseguridad, lo que sufrió fue la rotura del techo, por donde ingresaron los delincuentes, y eso fue el motivo por el que hizo poner una leonera en la parte superior del local.

"Pero es la primera vez que me pasa de esta forma. Un sistema de robo como éste, deja en la calle a cualquiera. vos imaginate que si entran 60 tipos a robar, no te queda nada en ningún lado, porque te desvalijan" "Pero es la primera vez que me pasa de esta forma. Un sistema de robo como éste, deja en la calle a cualquiera. vos imaginate que si entran 60 tipos a robar, no te queda nada en ningún lado, porque te desvalijan"

Consultado sobre si va a volver a abrir, Mignani comentó: "Ese el análisis que tenemos que tratar de hacer. Voy a esperar a que se baje un poco la espuma, para pensarlo un poco, porque verdaderamente es ultrajante la situación".

El papel de seguridad y de la Policía

carnicería mignani policía.jpg Un móvil de la Policía está ubicado en el ingreso a la carnicería, pero el dueño del local, Javier Mignani, tiene dudas de qué es lo que sucederá cuando pasen los días y otra vez su comercio vuelva a quedar indefenso. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

El comerciante dijo querer solidarizarse con los agentes de la Policía que acudieron a frenar el segundo robo.

"Los policías se tienen que quedar ahí parados, mientras los otros les tiran piedras. No les pueden hacer nada, lo único que pueden hacer es tratar de dispersarlos", contó resignado.

También manifestó que recibió el llamado del ministro de Seguridad, Raúl Levrino, del jefe de la Policía, Marcelo Calipo y de gente de investigaciones.

"Me llamaron para ponerse a disposición, e instalaron un movil en la puerta del local robado. Pero yo quiero saber qué va a pasar después. Lo peor que siento es la impotencia, y la indefensión", cerró.