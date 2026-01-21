Tormenta solar histórica: la mayor en 20 años impactará la Tierra esta noche

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) comunicó que actualmente está sucediendo una tormenta geomagnética. A continuación, te contaremos todos los detalles de este fenómeno y las medidas que se deben tomar para cuidarte de los efectos de la tormenta geomagnética.
Qué es una tormenta geomagnética
Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días. Su origen es externo y se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera, produciendo alteraciones en el campo magnético terrestre.
Las tormentas geomagnéticas tienen un carácter global, comenzando simultáneamente en todos los puntos de la Tierra. No obstante, las amplitudes con que se observan las tormentas en distintos lugares son diferentes, siendo mayores cuanto más altas son las latitudes.
La frecuencia con que se producen las tormentas geomagnéticas está relacionada con los periodos de la actividad solar, de unos 11 años de duración y que se conoce como “ciclo solar”. El número de manchas solares permite cuantificar la actividad solar en cada momento.
Qué sucede ahora
La NOAA describió esta tormenta solar como “la más grande en 20 años”. La última vez que observó un evento de esta magnitud fue en octubre de 2003. En aquel episodio, Suecia sufrió apagones y Sudáfrica perdió una doce.
Según los reportes técnicos y la experiencia en eventos similares, una tormenta S4 puede provocar una serie de efectos temporales:
- Apagones o interferencias en comunicaciones de radio de alta frecuencia (HF), utilizadas principalmente en aviación, navegación marítima y radioaficionados, con mayor impacto en rutas polares.
- Errores o degradación en la señal GPS, sobre todo en latitudes altas, que pueden afectar sistemas de posicionamiento y navegación.
- Ruido y fallas transitorias en sistemas de imágenes y sensores satelitales, debido a la interacción de las partículas solares con la electrónica espacial.