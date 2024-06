Toma nota de los lugares más populares de la historia del cine

Filmaciones de peliculas.jpg

Los lugares más filmados de la historia del cine

La torre Eiffel

Esta atracción turística, icono cultural de París, no solo ha sido testigo de importantes eventos históricos, también culturales a lo largo de los años. El monumento de hierro ha servido de escenario para películas clásicas como Media noche en Paris, Je t'aime y Moulin Rouge.

Old Royal Naval

El antiguo Colegio Naval Real, situado en Greenwich, en Londres, ha sido una localización de gran importancia para populares films de la historia del cine como Piratas del caribe y Los Miserables.

Bronson Canyon

Es un mítico escenario tanto para los westerns que no se alejaban mucho de los estudios de hollywood como para los films de ciencia ficción que buscaban escenarios áridos, cercanos y realistas. En total, este espacio ha sido escenario de 236 películas, entre ellas Batman, que se convirtió en la Baticueva de este superhéroe y otras populares como The Lone Ranger e Invasion of the Body Snatchers.

Cabo de gata

Es un parque natural de España protegido desde 1987 y fue designado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1997. Incluye paisajes únicos que sirvieron para la realización de películas famosas como filmes como Lawrence de Arabia y En busca del Arca Perdida.

Central Park

El mítico Central Park, registra 386 producciones. Sus increíbles rascacielos, sus emblemáticos monumentos, su icónica pista de hielo y el manto verde que cubre sus praderas han acogido escenas de todo tipo, desde películas que marcaron la historia del cine como Desayuno con diamantes a películas de acción como Los Vengadores.

