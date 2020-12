Tiziano está venciendo a la leucemia, pero necesita ayuda

Rubén Flores es el papá de Tiziano. Tiene 35 años, es albañil y tiene otros dos hijos, de 3 y 7 años. "A Tiziano le descubrieron leucemia el 1º de Abril. Estuvo 33 días internado en el Hospital Notti y comenzó su tratamiento de quimioterapia", cuenta.

La familia vive en El Borbollón, en Las Heras. Hoy Tiziano está allí "descansando, recuperándose, hasta que el miércoles que debe hacerse controles", cuenta su padre.

Rubén confirma que la última tormenta le dañó el techo de la casa y un corte de electricidad inesperado dejó fuera de servicio la heladera, ya que recibió una sobrecarga cuando regresó la tensión.

"Solo necesitamos una mínima ayuda, porque trabajo y nos alcanza para comer", dije.

El hombre tuvo que restringir su semana laboral para atender a su hijo, pero dice que solo necesita 5 rollos de membrana, tres bolsas de cemento, "algo de ropita para los niños, si es que alguien tiene" y, dentro de lo posible "una camilla para que Tiziano pueda recibir masajes, según recomiendan los médicos".

Ana María Pavoni, que es madre de una niña que también lucha contra la leucemia y está ganando esa batalla, cuenta que "los niños que mueren, no mueren por la leucemia, sino porque las condiciones para su tratamiento no están dadas" y ejemplifica: "Cuando los chicos tienen que ir al hospital, muchos padres no tienen movilidad y los llevan en colectivo. Los chicos tienen las defensas bajas y pueden contraer cualquier otra enfermedad".

Finalmente, Ana María insiste con un pedido constante: "Que la gente done médula ósea. Es tan sencillo como donar sangre".

Para colaborar con Tiziano:

+54 9 2617 06-0728 (contacto del padre)