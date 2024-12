Tiene 93 años, canta, baila y quiere llegar a los 100 para estar en los quince de sus nietos

Y afirma que es internacional por la familia porque tiene fans en Brasil.

María Gónzalez 93 años 2.jpg María González tiene 93 años y dice que revivió gracias al canto y a volver a vivir en su casa de Guaymallén. Axel Lloret/ UNO

María admite en la charla con Diario UNO que a esta altura de la vida "lo único que le pido a Dios es llegar a estar en el cumpleaños de 15 de mis nietos mellizos que viven en San Juan. Los únicos pedidos han sido por la salud de mi padre y de mi esposo que falleció hace años".

Embed

Los mellizos que viven en San Juan, son los hijos de uno de sus dos varones, el que está radicado en la vecina provincia. El otro vive en Brasil.

"No se si voy a poder llegar. Mis nietos hoy tienen 7 años. Son Sofía y Joaquín el amor de mi vida. El saber que mis nietos van a cumplir 15 me dan muchas ganas de poder llegar a esa etapa y es lo único que pido a diosito", afirma con mucha emoción.

María cuenta que si bien tiene otros nietos y hasta bisnietos, los mellizos nacieron cuando ella ya era muy mayor y los pudo disfrutar en este momento de su vida.

María González- 93 años.jpg María quiere llegar a los 101 para festejar los 15 con sus nietos Sofía y Joaquín que viven en San Juan. Axel Lloret/ Diario UNO

"Faltan muchos años y no sé si diosito me dará esa alegría de vivir hasta los 101, voy a estar muy viejita. Pero eso es lo que más quiero", reitera atenta al llamado de su profesor de canto, ya están por salir a dar el gran concierto.

María González 93 años 5.jpg María y sus compañeros de taller de canto. En su repertorio cantaron boleros y canciones de otras épocas.

Esos motivos que empujan a vivir

Hace 20 años María perdió a su esposo y fue uno de los golpes más duros de su vida. "Éramos muy felices", dice y eso la lleva a recordar que tras la ausencia de su compañero cayó en una profunda depresión.

Por algún tiempo tuvo que irse a Santiago del Estero con uno de sus hijos porque "no quería levantarme de la cama", rememora, y al volver a Mendoza a su casa en Guaymallén todo floreció para ella. Hoy está acompañada de una señora que la cuida y que para ella es como una hija.

"Ahora cuando empecé con estas cosas de venir a cantar, bailar empecé a vivir y vivía en un departamento en el centro y le pedí a mis hijos que me dejaran volver a mi casa en el barrio Unimev, ellos tenían miedo de que volviera a tener una depresión. Me sacaron 4 o 5 años de encima gracias a que estoy otra vez en mi casa. Estoy en plena alegría y cerca de mis hijos", dice y sonríe con un brillo en los ojos.

"Faltan muchos años y no sé si diosito me dará esa alegría de vivir hasta los 101, voy a estar muy viejita. Pero eso es lo que más quiero". "Faltan muchos años y no sé si diosito me dará esa alegría de vivir hasta los 101, voy a estar muy viejita. Pero eso es lo que más quiero".

María Gonzalez 6.jpg María a sus maravillosos 93 es testimonio del envejecimiento activo, un nuevo paradigma en la tercera edad.

Seguir en carrera

El director de Adultos Mayores, Lucas Luppo (37) reflexiona que mientras las personas mayores están disfrutando y mostrando un gran talento con la muestra anual de los talleres, "estamos haciendo prevención de la salud".

"Le estamos mostrando a la sociedad que los adultos mayores están más activos que nunca", remarca, mientras saluda a las familias y amigos que llegaron a la Nave Cultural para el cierre de las actividades.

"Ver la integración de los talentos y los valores humanos que quedaron impresos en estos talleres es lo que me deja satisfecho, de ver nuestro trabajo en ellos", sostiene Luppo.

Ellos comparten y transcurren el duelo de la pérdida de un familiar en los talleres, se acompañan y han agudizado todas las funciones cognitivas. Ellos comparten y transcurren el duelo de la pérdida de un familiar en los talleres, se acompañan y han agudizado todas las funciones cognitivas.

La dirección también se encarga de contactar a los adultos mayores con trabajos o con alumnos para brindar capacitaciones en oficios.

"Ellos transmiten oficios a otros adultos o a personas jóvenes, en diferentes materias que se han perfeccionado a lo largo de su vida, sean profesionales o no. Hay docentes jubiladas que leen cuentos a niños, lo importantes es seguir en carrera", afirma Luppo.

"Así como María tenemos muchos adultos mayores que salieron de una depresión, o de ansiedad o que sufrían por la falta de empatía de la familia. Ellos comparten y transcurren el duelo de la pérdida de un familiar en los talleres, se acompañan y han agudizado todas las funciones cognitivas. Muchas veces sin darse cuenta que memorizando la letra de una canción están haciendo que su salud y su vida se alargue", sintetiza Luppo tras el primer año de trabajo en la gestión de Adultos Mayores.