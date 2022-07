Temporal en alta montaña: se espera que 4.000 camiones queden varados en Mendoza

TE PUEDE INTERESAR: Comenzó el operativo para bajar 100 camiones y 60 autos varados en alta montaña por el temporal

Esperan que cuatro mil camiones queden varados en Mendoza

"Actualmente tenemos unos 2.800 camiones aparcados en Mendoza y no me sorprendería que lleguemos a 4.000" aseguró Majul. Esto ocurre, según manifestó, porque las entidades nacionales no ponen un cupo para el paso de camiones, atentos a las condiciones del tiempo y a la información sobre el cierre del Corredor Internacional.

Según manifestó, debería respetarse un número de aproximadamente 900 camiones y luego no enviar más, para evitar estos acontecimientos.

Sin embargo, Majul destacó que esto no ocurre, puesto que deberían tomarse decisiones coordinadas entre el Ministerio del Interior y la Cancillería, ya que muchas determinaciones dependen también de lo que se haga en la República de Chile.

Por otra parte dijo que "no es que deslinde responsabilidades. Pero el accionar nuestro, dentro de ese Comité de Crisis es de colaboración. Desde Uspallata hacia arriba es toda jurisdicción nacional. Es sistema coordinado de Alta Montaña. Hacia abajo lo coordinamos nosotros -por la Provincia-. Las gestiones de gobierno, tanto la actual como las anteriores se han puesto firmes, se ha discutido el tema, pero la decisión es del gobierno Nacional de turno".

Nieve en Mendoza - Paso Cristo Redentor (7).jpg Este fin de semanas se han registrado muy fuertes nevadas en alta montaña, y por ellos las autoridades de Chile y Argentina decidieron cerrar el paso a Chile, en especial el sistema combinado Cristo Redentor, sobre Ruta 7.

Majul destacó, además, que a quien se hacen cargo del bienestar de los choferes, es el gobierno Provincial.

Qué hacer para evitar el caos del fin de semana pasado

Por otra parte, el coordinador del Paso Internacional Cristo Redentor, comandante Justo José Báscolo, manifestó cuáles son los requisitos para transitar en alta montaña y la información con la que deben contar los turistas antes de subir.

En primer lugar, aconsejó que se informen sobre el Parte de Transitabilidad, esta información es emitida por Vialidad Nacional y es necesario que la gente, sobre todo los turistas que desconocen los factores climáticos de la zona, cuente con estos datos antes de salir a transitar la alta montaña.

Por otra parte, manifestó que deben llevar sí o sí cadenas para los vehículos, no necesariamente colocadas, pero sí tienen que portarlas. Si bien los controles en Punta de Vacas son aleatorios, a quien no lleve las cadenas no se lo dejará continuar el viaje.

Otro aspecto importante, aunque no es obligatorio, es viajar con el suficiente abrigo teniendo en cuenta que puede ocurrir una eventualidad como la de la semana pasada, y si no se cuenta con un buen abrigo, las consecuencias pueden ser muy complicadas.

En cuanto a la cantidad de personal que tienen para controlar a los vehículos que suben, Báscolo dijo que es suficiente, aunque tal y como lo indicó, tienen un solo puesto de control en la localidad antes mencionada. Por este motivo pueden generarse embotellamientos, como el ocurrido ayer, cuando fueron 1.600 vehículos los que subieron intentando pasar hacia la zona de Los Puquios.