Tarot

Tarot de las mujeres: cómo le irá a cada signo del zodíaco en el mes de septiembre

Conoce cómo le irá a cada signo del zodíaco en el mes de septiembre, según el tarot de las mujeres poderosas.

Así le irá a cada signo en septiembre

Así le irá a cada signo en septiembre, según el tarot de las mujeres poderosas. 

A continuación te invitamos a conocer cómo le irá a cada signo en el mes de septiembre, según el tarot de las mujeres poderosas.

¿Cómo le irá a cada signo del zodíaco en septiembre?

ARIES: TARANA BURKE

Septiembre te invita a transformar el dolor en energía. Podrás influir en los demás a través de tu liderazgo. Soltá aquello que no te suma nada.

TAURO: MARY SHELLEY

No caigas en la autocensura, Septiembre te invita a enunciar tus verdades. Aléjate del escándalo.

GÉMINIS: SILVINA OCAMPO

Es importante trabajar en tu interior. Practica alguna actividad artística. Septiembre es el mes ideal para estar en contacto con la naturaleza.

CÁNCER: LADY DI

En Septiembre deberás alejarte de aquellos ambientes con energía estancada. Recuerda que no todo lo que brilla es oro.

LEO: DONATELLA VERSACE

Para poder crecer a nivel laboral, te recomendamos rodearte de un equipo de trabajo que comparta tus ambiciones.

VIRGO: TINA FEY

Recuerda que el trabajo y el estudio también pueden ser entretenidos. Presta atención a lo genuino.

LIBRA: VANESSA BELL

Septiembre es el mejor mes para realizar decoraciones en la casa. Embellece tu casa y tu espacio de trabajo.

ESCORPIO: MERCEDES SOSA

En este mes te enfrentarás a nuevas oportunidades en el terreno del trabajo. No dejes que tus orígenes te condicionen a conseguir lo que deseas en la vida.

SAGITARIO: CLARICE LISPECTOR

En septiembre tendrás que disfrutar de los pequeños momentos libres, ya que en estos tiempos podrás recuperar las energías perdidas por la rutina.

CAPRICORNIO: VIRGINIA WOOLF

No gastes energía tratando de encajar donde sientes que no eres bienvenida. En Septiembre usarás tus ahorros para algo que sea fundamental en tu vida.

ACUARIO: EMILIE WARNICK

Puedes ser todo lo que quieras ser, si te das la oportunidad. En el ámbito de la pareja, tendrás que dejar que la creatividad te invada.

PISCIS: MALALA YOUSAFZAI

En septiembre deberás actuar con amor. Recuerda que tu opinión vale, y tienes derecho a que te escuchen.

