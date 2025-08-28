Tarot de las mujeres: cómo le irá a cada signo del zodíaco en el mes de septiembre

Septiembre te invita a transformar el dolor en energía. Podrás influir en los demás a través de tu liderazgo. Soltá aquello que no te suma nada.

Tarana Burke Tarana Burke, un ícono del feminismo.

TAURO: MARY SHELLEY

No caigas en la autocensura, Septiembre te invita a enunciar tus verdades. Aléjate del escándalo.

GÉMINIS: SILVINA OCAMPO

Es importante trabajar en tu interior. Practica alguna actividad artística. Septiembre es el mes ideal para estar en contacto con la naturaleza.

CÁNCER: LADY DI

En Septiembre deberás alejarte de aquellos ambientes con energía estancada. Recuerda que no todo lo que brilla es oro.

Lady Di.jpg Lady Di, un ícono de la realeza británica.

LEO: DONATELLA VERSACE

Para poder crecer a nivel laboral, te recomendamos rodearte de un equipo de trabajo que comparta tus ambiciones.

VIRGO: TINA FEY

Recuerda que el trabajo y el estudio también pueden ser entretenidos. Presta atención a lo genuino.

LIBRA: VANESSA BELL

Septiembre es el mejor mes para realizar decoraciones en la casa. Embellece tu casa y tu espacio de trabajo.

ESCORPIO: MERCEDES SOSA

En este mes te enfrentarás a nuevas oportunidades en el terreno del trabajo. No dejes que tus orígenes te condicionen a conseguir lo que deseas en la vida.

Embed - Mercedes Sosa - Zona de Promesas (Official Video)

SAGITARIO: CLARICE LISPECTOR

En septiembre tendrás que disfrutar de los pequeños momentos libres, ya que en estos tiempos podrás recuperar las energías perdidas por la rutina.

CAPRICORNIO: VIRGINIA WOOLF

No gastes energía tratando de encajar donde sientes que no eres bienvenida. En Septiembre usarás tus ahorros para algo que sea fundamental en tu vida.

ACUARIO: EMILIE WARNICK

Puedes ser todo lo que quieras ser, si te das la oportunidad. En el ámbito de la pareja, tendrás que dejar que la creatividad te invada.

PISCIS: MALALA YOUSAFZAI

En septiembre deberás actuar con amor. Recuerda que tu opinión vale, y tienes derecho a que te escuchen.