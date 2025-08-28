Tarot de las mujeres: cómo le irá a cada signo del zodíaco en el mes de septiembre

En pocos días comenzará septiembre y muchas personas ya se preguntan cómo les irá en el mes en materia de amor, trabajo, salud y fortuna.
A continuación te invitamos a conocer cómo le irá a cada signo en el mes de septiembre, según el tarot de las mujeres poderosas.
ARIES: TARANA BURKE
Septiembre te invita a transformar el dolor en energía. Podrás influir en los demás a través de tu liderazgo. Soltá aquello que no te suma nada.
TAURO: MARY SHELLEY
No caigas en la autocensura, Septiembre te invita a enunciar tus verdades. Aléjate del escándalo.
GÉMINIS: SILVINA OCAMPO
Es importante trabajar en tu interior. Practica alguna actividad artística. Septiembre es el mes ideal para estar en contacto con la naturaleza.
CÁNCER: LADY DI
En Septiembre deberás alejarte de aquellos ambientes con energía estancada. Recuerda que no todo lo que brilla es oro.
LEO: DONATELLA VERSACE
Para poder crecer a nivel laboral, te recomendamos rodearte de un equipo de trabajo que comparta tus ambiciones.
VIRGO: TINA FEY
Recuerda que el trabajo y el estudio también pueden ser entretenidos. Presta atención a lo genuino.
LIBRA: VANESSA BELL
Septiembre es el mejor mes para realizar decoraciones en la casa. Embellece tu casa y tu espacio de trabajo.
ESCORPIO: MERCEDES SOSA
En este mes te enfrentarás a nuevas oportunidades en el terreno del trabajo. No dejes que tus orígenes te condicionen a conseguir lo que deseas en la vida.
SAGITARIO: CLARICE LISPECTOR
En septiembre tendrás que disfrutar de los pequeños momentos libres, ya que en estos tiempos podrás recuperar las energías perdidas por la rutina.
CAPRICORNIO: VIRGINIA WOOLF
No gastes energía tratando de encajar donde sientes que no eres bienvenida. En Septiembre usarás tus ahorros para algo que sea fundamental en tu vida.
ACUARIO: EMILIE WARNICK
Puedes ser todo lo que quieras ser, si te das la oportunidad. En el ámbito de la pareja, tendrás que dejar que la creatividad te invada.
PISCIS: MALALA YOUSAFZAI
En septiembre deberás actuar con amor. Recuerda que tu opinión vale, y tienes derecho a que te escuchen.