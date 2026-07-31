Taparon el asado con papel de diario o cartón y se terminaron dando cuenta lo bien que hacían

El asado tapado con papel de diario

El principal argumento de todas las personas consultadas y que señalaron lo bien que hacían al tapar el asado con papel de diario durante la cocción, es el grandioso “efecto horno” que este proporciona.

Lo positivo de este “efecto horno” es asegurarse una cocción uniforme y pareja de lo que se esté asando en la parrilla.

Además, la gente que avala esta técnica respalda la decisión de hacerlo asegurando que se gasta menos lecha o carbón al optimizar el calor en la zona de la parrilla, como así también confiar que el “efecto horno” ayuda a crear una textura especial a la carne, mucha más tierna y amigable con el paladar.

Los que hacen asado y no prefieren usar papal de diario

A la hora de argumentar por qué no usan papel de diario en la cocción del asado, varias personas sostienen que la tinta impresa se puede pasar a la carne.

De esa manera, uno estaría ingiriendo sustancias químicas nocivas que puede ser dañinas para la salud, como así también se podría ver alterado el sabor de la carne si se llega a contaminar, por más poco que se sienta.