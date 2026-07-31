Taparon el asado con papel de diario o cartón y se terminaron dando cuenta lo bien que hacían

El asado se puede hacer rápido sin que salga arrebatado, a fuego medio o bien lento, garantizando que la carne, embutidos o achuras que reposan sobre la parrilla, sea una garantía cuando de sabor y terneza cuando llegue a la mesa.
Además, como método infalible de la cocción, la mayoría de la gente ve con muy buenos ojos colocar papel de diario sobre el asado.
El asado tapado con papel de diario
El principal argumento de todas las personas consultadas y que señalaron lo bien que hacían al tapar el asado con papel de diario durante la cocción, es el grandioso “efecto horno” que este proporciona.
Lo positivo de este “efecto horno” es asegurarse una cocción uniforme y pareja de lo que se esté asando en la parrilla.
Además, la gente que avala esta técnica respalda la decisión de hacerlo asegurando que se gasta menos lecha o carbón al optimizar el calor en la zona de la parrilla, como así también confiar que el “efecto horno” ayuda a crear una textura especial a la carne, mucha más tierna y amigable con el paladar.
Los que hacen asado y no prefieren usar papal de diario
A la hora de argumentar por qué no usan papel de diario en la cocción del asado, varias personas sostienen que la tinta impresa se puede pasar a la carne.
De esa manera, uno estaría ingiriendo sustancias químicas nocivas que puede ser dañinas para la salud, como así también se podría ver alterado el sabor de la carne si se llega a contaminar, por más poco que se sienta.
En pocas palabras
- Papel de diario: Tapar el asado con papel de diario crea un "efecto horno" que asegura una cocción uniforme.
- Beneficios: Este método optimiza el calor, reduce el consumo de combustible y otorga mayor terneza a la carne.
- Controversia: Algunos evitan el papel de diario por el riesgo de que la tinta contamine la carne y altere su sabor.