Sorpresivo descubrimiento en Florida: un pez en peligro de extinción que mide más de 4 metros

Pese a que el animal se encontraba en estado crítico, los especialistas pudieron liberarlo de todos esos obstáculos y decidieron liberarlo nuevamente al océano.

El rescate se realizó de acuerdo con las pautas establecidas por la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), que exige que cualquier pez sierra capturado accidentalmente sea liberado de inmediato y con el menor daño posible.

Es tal la situación crítica de este pez, que las autoridades instan a cualquier persona que tenga un encuentro con ellos a reportarlos por una línea telefónica: 844-4SAWFISH. Esta iniciativa busca recopilar datos sobre la especie.

Embed - Mac Johnson on Instagram: "While conducting shark tagging research off the coast of Florida, we experienced an unexpected catch. a sawfish took one of our baits. Upon closer inspection, we discovered the sawfish had commercial fishing lines wrapped around its rostrum, causing significant injury. We were able to carefully and efficiently remove all hooks and leaders from the fish, ensuring minimal harm. Afterward, we safely released the sawfish back into the water and promptly reported the incident to the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) for further documentation and monitoring."