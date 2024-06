►TE PUEDE INTERESAR: A los conductores borrachos ahora los mandan a pintar estrellas amarillas en las calles

Sofia Quiroga 2.jpg Sofía Quiroga dio una entrevista en el streaming de Radio Brava y hubo pico de conectados en el canal de Youtube.

"Lo primero que quiero decir es que al volante, alcohol cero", dijo la joven, haciendo un mea culpa de aquella madrugada en la que después de una noche de fiesta resultó ilesa de un espectacular vuelco.

"Después del accidente y una vez en casa, mis hermanos decían es 'she corta' y yo no entendía nada. No quise leer todos los comentarios pero sé que tuvo mucha repercusión", afirmó.

El Chory hizo un juego con Sofía y con los oyentes los que trataron de imitarla con las frases que se hicieron virales y que hasta llegaron al canal Chapanay City.

El programa de este miércoles tuvo un pico de 2.580 conectados, mientras se realizaba la entrevista.

